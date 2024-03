Programme multi acteurs d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral : Vers la mise en œuvre de la 3e phase

publicite

Les membres du comité de pilotage du Programme multi acteurs (PMA) d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-sud, de l’Est et du Nord ont reçu la visite du principal bailleur, la coopération autrichienne, le jeudi 14 mars 2024 à Ouagadougou. Il s’agissait de réfléchir sur la mise en œuvre de la troisième phase.

A l’issue de la deuxième phase du Programme multi acteurs (PMA) d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral, le comité de pilotage est en réflexion pour la troisième phase avec la coopération autrichienne.

Assane Dramane Sankara, coordonnateur national du PMA, a rappelé que le programme s’est déroulé de 2017-2019 pour la 1ere phase et la seconde phase de 2020-2023. Il a expliqué qu’au regard du contexte sécuritaire, les bénéficiaires ont fait le déplacement pour Ouagadougou pour présenter les résultats du projet.

« Nous sommes en train de négocier pour une 3e phase. C’est dans ce cadre qu’il y a la visite (de la coopération autrichienne) et on va échanger sur les perspectives. En termes de perspective, nous avons proposé une 3e phase et nous allons échanger pour voir comment mettre en œuvre tout en tenant compte du contexte sécuritaire. Au regard des résultats, des acquis du projet, nous pensons avoir la 3e phase », a-t-il indiqué.

Fati Lankoandé, bénéficiaire du projet au niveau de la région de l’Est, a s’est dite satisfaite de du projet. « Franchement, ce projet a été bénéfique pour moi. J’ai été formée ce qui m’a permis de changer mon quotidien notamment sur le plan économique et sur le plan professionnel », a-t-elle relevé.

A l’écouter, avec le programme sa coopérative est arrivée à produire, entre autres, du beurre de karité consommable, le savon de lessive et de toilette, des pommades et de huile.

A l’issue de la rencontre avec les bénéficiaires, Norbert Bieder, chargé de programme de l’agence autrichienne de développement pour l’Afrique de l’ouest, s’est dit satisfait. « C’est intéressant de connaitre les résultats de cette 2e phase de ce projet. Le projet a eu un effet sur la productivité et sur le revenu des petits producteurs qui se sont organisés en coopérative dans les 4 régions. Le projet a eu un effet sur les bénéficiaires cibles. Les discussions sont en cours pour la 3e phase. Nous sommes en train d’évaluer les nouvelles propositions et tenir compte du contexte sécuritaire », a-t-il lancé.

En rappel, Programme multi acteurs (PMA) d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral a été mis en œuvre par plusieurs structures.

Il s’agit de Faso action pour le développement communautaire (FDC) au Centre-Sud, l’association développement sans frontière (DSF) du Nord, association pour la promotion et valorisation de l’alphabétisation et éducation non formelle (APROVA-ENF) dans la région de la Boucle du Mouhoun et de l’Association Tin Tua dans la région de l’Est.

