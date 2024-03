Rhumatologie : Quand des spécialistes engagés du domaine mènent des réflexions contre la pathologie

publicite

0 Partages Partager Twitter

Trois jours durant, la Société burkinabè de Rhumatologie a organisé les journées scientifiques consacrées aux pathologies rachidiennes à l’université Joseph Ki-Zerbo. Les lampions de ces journées scientifiques dont les réflexions ont porté sur le thème « le rachis dans tous ses états » se sont éteints le vendredi 15 mars 2024.

La suite après cette publicité

Les journées scientifiques consacrées aux pathologies rachidiennes se veulent une plate-forme de partage et d’échanges autour du thème englobant les données épidémiologiques, les éléments de diagnostic et thérapeutiques novateurs sur la question de la pathologie rachidienne.

C’est ce qu’a fait savoir la présidente de la Société burkinabè de rhumatologie, Wendlasida Stéphanie Zapsonré/ Tiendrébeogo, à l’occasion de cette cérémonie de clôture des journées scientifiques consacrées aux pathologies rachidiennes, intervenue le 15 mars 2024.

Aussi, a-t-elle signifié qu’au cours de ces trois jours de travaux, « il y a eu 12 conférences qui ont été animées, près d’une soixantaine de communications orales, 25 communications affichées, 8 sessions de présentation. C’était des échanges très riches sur le thème des pathologies du rachis, c’est-à-dire de la colonne vertébrale ».

Des journées très enrichissantes qui ont permis, selon elle, aux participants de se rendre compte que les pathologies de la colonne vertébrale sont très fréquentes. « Cela va des arthroses, c’est-à-dire les pathologies mécaniques et dégénératives, on a la colonne vertébrale qui se fatigue, qui vieillit et qui est responsable de douleur. Et il y a beaucoup de patients qui ont mal.

On a parlé de ces affections rachidiennes surtout de la lombalgie des atteintes de la colonne cervicale du cou, dorsale, qui peuvent être dégénératives. On a par exemple les infections, notamment la tuberculose osseuse qui peut atteindre la colonne vertébrale et être responsable de paralysie quand elle se complique, il y a les cancers qui peuvent aussi atteindre les os notamment la colonne vertébrale aussi, etc. », a relaté la présidente de la Société burkinabè de rhumatologie.

Elle a ajouté qu’au cours de ces journées, les communications que les conférenciers ont livrées, ont fait largement écho des avancées significatives observées dans le domaine de la Rhumatologie et la contribution combien déterminante de la Société burkinabè de Rhumatologie pour des soins de qualité prodigués aux populations.

En outre, a-t-elle reconnu, de nombreuses insuffisances et des défis énormes à relever pour mieux offrir des soins de qualité, accessibles à toutes et à tous, ont été mis à nu par les conférenciers. Qu’à cela ne tienne, ces spécialistes de la Rhumatologie, engagés contre cette pathologie, se sont donnés rendez-vous les 25, 26, 27 mars 2026 pour d’autres réflexions en rapport avec la Rhumatologie.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite