Marketing d’influence : Persona Agency s’en fait le porte flambeau au Burkina Faso

Persona Agency a organisé une conférence de presse le 22 mars 2024 à Ouagadougou avec pour objectif de présenter ses services innovants dans le domaine du marketing d’influence. Une occasion qui a permis à la structure de dévoiler de nouveaux influenceurs qui ont rejoint son équipe.

Le marketing d’influence ! Voilà un concept qui est bien le dada de Persona Agency. “Le marketing d’influence a évolué de manière significative au fil des ans, devenant un pilier essentiel de nombreuses stratégies de marketing. Chez Persona Agency, nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, en connectant les marques avec les créateurs de contenus qui captivent les audiences à travers les plateformes numériques”, a annoncé Maxime Ouédraogo, Directeur administratif de Persona Agency, représentant le Directeur général.

À entendre Abdoul Rachide Derra, administrateur à Persona Agency, l’idée de Persona Agency à travers cette nouvelle approche du marketing d’influence, « ce n’est pas juste de partir récupérer une personne sur les réseaux sociaux qui a cent mille ou deux cent mille abonnés et puis de lui dire, voici tel produit insère le dans ta vidéo. Ce n’est pas comme ça. Le but c’est de travailler avec la personne pour pouvoir améliorer lui-même sa manière de créer du contenu. Pouvoir lui définir une ligne éditoriale efficace qui puisse impacter sa communauté ».

« On s’assure que ceux qui travaillent avec nous (les créateurs de contenus, NDLR) sont des gens qui savent ce qu’ils font. Ce ne sont pas des gens qui profitent d’un buzz de passage », a-t-il évoqué. À la lumière de ses explications, dans leur approche, chaque créateur de contenu est choisi en fonction du produit dont ils veulent faire la promotion.

Aussi, a-t-il poursuivi, « il s’agit de produire un discours authentique pour les marques ou les entreprises qui s’attachent les services de Persona Agency. Le truc c’est de pouvoir produire un discours authentique pour cette marque. Un discours qui respecte l’histoire, les valeurs, de la marque. De pouvoir comprendre au-delà du produit ou de l’entreprise que l’on veut promouvoir quelles sont les valeurs qui doivent transparaître dans les contenus des créateurs de contenu”.

Maxime Ouédraogo pour terminer a rappelé que Persona Agency existe depuis deux (02) ans. Elle faisait du marketing d’influence passif. « On gérait la relation entre entreprise et créateurs de contenu ». Maintenant, a-t-il annoncé, Persona Agency est en train de professionnaliser le domaine pour offrir des formations aux créateurs de contenu et aller vers un marketing d’influence plus propre qui respecte la légalité.

Hamadou Ouédraogo

Burkina 24

