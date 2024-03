Pilumpiku production prône l’entrepreneuriat féminin

publicite

0 Partages Partager Twitter

Suite à sa sélection dans le cadre de l’appel à candidature lancé par le ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, Mamounata Nikiema, directrice de Pilumpiku Production a présenté les parcours de sa structure, le samedi 23 mars 2023, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet autonomisation numérique des femmes pour la paix et l’inclusion économique. Elle vise en ce sens à promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans cinq régions du Burkina. Pendant plus de six mois, la structure Pilumpiku Production a bénéficié d’un accompagnement qui a permis de réaliser de nombreuses actions.

« L’accompagnement a consisté au renforcement de la structuration de la société à travers l’acquisition des matériels de cinéma et de l’audiovisuel ; mais aussi l’acquisition des meubles pour le renforcement des activités de la structure ; et également le développement de la plateforme numérique », a énuméré, Mamounata Nikiema, directrice de Pilumpiku Production.

En outre, la structure Pilumpiku Production a bénéficié d’un monitoring de Vincent Koala expert dans le secteur des industries culturelles récréatives. Cet accompagnement a duré trois mois et a concerné des sessions d’échanges sur notamment les difficultés dans les différentes activités, mais aussi des stages sur comment accompagner des entrepreneurs culturels, comment monétiser son activité et son profil professionnel, selon Mamounata Nikiema.

A la suite des réalisations faites par Pilumpiku Aidaré Konkisseré, gérant du cabinet Hosap, se dit satisfait au nom des partenaires. « Il y a un motif de satisfaction, je dirai que je suis très satisfait pour ce que je connais de la promotrice qui est vraiment passionné de son métier. Son métier aussi demande d’avoir du matériel de pointe pour pouvoir être compétitif », a-t-il laissé entendre.

In fine, la structure Pilumpiku production a pour mission d’accompagner les acteurs, réalisateurs dans le genre documentaire essentiellement en mobilisant des financements ; accompagner le cinéma d’auteur sur des sujets axés sur des récits positifs et impactant.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite