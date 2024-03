Recherches Universitaires : Dr. Abdoul Aziz Ouiminga s’attaque aux traitements des déchets issus du matériel solaire

publicite

Abdoul Aziz Ouiminga a soutenu sa thèse de doctorat unique le samedi 23 mars 2024 à l’école doctorale Sciences et Technologies (ED/ST) de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. « Valorisation des déchets issus du matériel solaire au Burkina : recyclage des composants de modules photovoltaïques usés », a été le thème de recherche de l’impétrant. Les résultats de recherches de l’impétrant contenus dans un document de 90 pages ont été jugés satisfaisants par le jury et ont valu la Mention très honorable.

Pour l’obtention de grade de docteur des universités, Abdoul Aziz Ouiminga a défendu les résultats de ses recherches devant un jury de 5 membres ce samedi 23 mars 2024 à l’université Ki-Zerbo de Ouagadougou. Des recherches qui ont été menées sous le thème « Valorisation des déchets issus du matériel solaire au Burkina : recyclage des composants de modules photovoltaïques usés ».

Selon l’impétrant, Abdoul Aziz Ouiminga, le continent africain en particulier le Burkina Faso, est confronté aux problèmes liés aux traitements des déchets issus du matériel solaire. Pour lui, la gestion des déchets des systèmes photovoltaïques reste un problème prioritaire pour les politiques.

Le choix de thème de recherche visait à explorer des solutions innovantes pour le recyclage des composants de modules photovoltaïques usés, dans le contexte spécifique du Burkina Faso.

« Les modules solaires font partie des déchets d’équipements électrique et électronique, et ils comportent des substances dangereuses pour l’environnement, des matériaux peu bio dégradable et précieux. Et l’objectif de cette thèse est de contribuer à la formulation des stratégies au niveau du Burkina Faso à travers des solutions techniques pour la valorisation des déchets des modules photovoltaïques », a-t-il expliqué.

En effet, les résultats de recherches de l’impétrant contenus dans un document de 90 pages ont été jugés satisfaisants par le jury d’où la mention très honorable du jury. Selon le président du jury, le thème traité par l’impétrant est original dans la mesure où c’est un sujet innovant qui traite de la récupération des déchets des panneaux solaires et leur traitement.

« Ce sujet est très innovant et très intéressant parce qu’il fait intervenir non seulement la récupération des déchets mais aussi il rentre dans les objectifs du développement durable. Il s’agit systématiquement de protéger l’environnement.

Donc le candidat a bien évalué tout ce qu’on peut faire avec les déchets panneaux photovoltaïques. Son travail possède de la qualité scientifique, et automatiquement il mérite d’avoir le grade de docteur », a indiqué le professeur Dieudonné Joseph Bathiebo, président du jury.

Pour le directeur de thèse, Pr. Sié Kam, les résultats de ces recherches pourraient servir de guide pour les politiques en particulier les mairies dans la prise des décisions en matière de traitement de déchets.

« Les résultats obtenus peuvent être déposés dans nos mairies pour aider les collectivités dans le sens du traitement des déchets afin de pouvoir assainir l’environnement pour un développement durable », a-t-il expliqué.

