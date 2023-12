Renforcement de l’offre énergétique de la SONABEL : La centrale solaire photovoltaïque de Zano opérationnelle

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre d’Etat en charge de la défense nationale, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, représentant le Premier ministre, a procédé ce lundi 18 décembre 2023 à l’inauguration officielle de la centrale solaire photovoltaïque de Zano dans la région du Centre-Est.

La suite après cette publicité

La centrale photovoltaïque de Zano a été réalisée en mode PPP (Partenariat Public Privé) entre l’État du Burkina Faso et le Groupe QAIR ENERGY/QUADRAN BURKINA FASO et la SONABEL. Le projet inclut la construction d’une ligne d’évacuation d’environ 600 mètres de long avec des équipements connexes raccordés aussi au poste 132/33 kV de Zano.

La réalisation de la ligne a été prise en charge par la SONABEL pour un montant de 343 millions de FCFA environ ; QAIR a aussi contribué pour un peu plus de 200 millions de F CFA. La Centrale solaire de Zano présente les caractéristiques techniques suivantes :

– un champ de 43 960 panneaux monocristallins de 545/550 Watts;

– 1570 cordes ; 88 onduleurs de 250 kVA chacun

-03 postes de transformation de 6.75 MVA chacun;

– 785 tables en système de tracking.

Annuellement, la Centrale de Zano va injecter sur le réseau de la SONABEL 38 GWh d’électricité propre pour la consommation des ménages, des entreprises et des industries. Cette production d’énergie propre se traduira par la réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalant à plus de 19 500 tonnes de C02 par an selon le secrétaire général de la SONABEL.

La Centrale solaire de Zano, qui est mise en service officiellement ce lundi 18 décembre 2023, entend contribuer à renforcer le rôle de pôle de production d’énergie électrique de la Région du Centre-Est augmentant la capacité solaire installée de la SONABEL de 24 Mégawatts crêtes supplémentaires

Écouter l’article

publicite