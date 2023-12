L’Association Rêves de Gracias offre des kits à 200 enfants démunis et orphelins de l’arrondissement 4 de Ouagadougou

publicite

L’Association Rêves de Gracias à travers son initiative « joyeux noël pour tous » a fait un don de Kits à 200 enfants démunis et orphelins de l’arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou le dimanche 17 décembre 2023.

Dans l’optique de soutenir les personnes vulnérables, orphelins et enfants démunis, l’Association Rêves de Gracias a organisé un camp de trouvailles dénommé ‘’joyeux noël pour tous’’. Cette initiative vise à manifester l’esprit de solidarité à l’endroit des enfants démunis et les orphelins en leur offrant un arbre de noël.

Comme chaque année, cette troisième édition de ‘’joyeux noël pour tous’’ a réuni au total 200 enfants de l’arrondissement N°4 de la ville de Ouagadougou plus précisément du quartier Somgandé.

Selon la présidente de l’association, Tatiana Tapsoba, cette initiative a pour but de donner l’opportunité aux enfants démunis et orphelins de fêter noël et de leur redonner l’espoir de vivre. « L’Association Rêves de Gracias est une association née dans le but d’aider les enfants démunis, les veuves et orphelins. Et joyeux noël pour tous est l’une des activités phares de l’association.

C’est un arbre de noël que nous organisons en faveur de ces enfants. Au cours d’une journée, nous organisons de différents jeux, les enfants passent la journée avec nous, nous mangeons ensemble, on a déjeuner ensemble, dans le but de permettre à ces enfants de se sentir aimés, d’avoir des gens autour d’eux », a-t-elle indiqué.

Egalement, l’association se fixe pour objectif de soutenir les enfants démunis et orphelins dans l’éducation, la formation et de venir au secours des veuves pour une autonomisation financière. Pour sa présidente, des formations dans des secteurs d’activités sont initiées au profit des veuves et orphelins.

« Après cette activité, nous organisons une formation pour les veuves et orphelines d’un certain âge. Quand je dis d’un certain âge, c’est celles qui ont l’âge d’entreprendre et l’âge d’apprendre un métier pour leur permettre de s’autonomiser, et leur permettre de fêter leur noël sans attendre l’aide de quelqu’un », a précisé Tatiana Tapsoba.

Le représentant du parrain, Eugène Bayala alias Oyou, a salué l’initiative de l’association et invite les Burkinabè à la solidarité envers les personnes démunies, orphelins et veuves pour un Burkina de vivre ensemble et de cohésion sociale.

En rappel, l’Association Rêves Gracias est née dans l’optique de venir en aide aux personnes vulnérables, et rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour un autre joyeux noël pour tous dans l’espoir de réunir 500 enfants grâce aux soutiens des partenaires, a relevé Tatiana Tapsoba.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

