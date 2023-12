2e édition de Défis Juniors : A l’écoute du JT de journalistes en devenir

publicite

0 Partages Partager Twitter

La grande finale de la 2e édition de « Défis Juniors », programme de présentation du journal télévisé par les enfants, est intervenue le dimanche 17 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Quatre équipes nommées (A, B, C et D) ont été aux prises à l’occasion de la grande finale de la 2e édition de « Défis Juniors ».

Il s’est agi pour les équipes de présenter, à l’occasion de la présentation d’un Journal télévisé (JT) en langue française et en des langues nationales du Burkina Faso (mooré, dioula, fulfudé, gourmantchema), des reportages qu’elles ont eu à mener sur plusieurs thématiques, notamment la consommation de la drogue par les enfants ; la première apparition des menstrues chez la jeune fille ; l’exposition des enfants sur les réseaux sociaux ; les accidents de la route, le port du Faso Dan Fani en milieu scolaire, le travail des enfants, etc.

Au terme des différentes présentations, le jury, également composé d’enfants, a désigné l’équipe C comme vainqueur de cette 2e édition de « Défis juniors ». Ashken Nikièma, journaliste-présentateur de ladite équipe, a exprimé sa joie et sa fierté de faire partie de l’équipe victorieuse.

« C’est un sentiment de joie qui m’anime. Je suis fier de mes coéquipiers qui m’ont bien accompagné dans cette mission », a-t-il déclaré, laissant entendre son ambition d’embrasser le métier de journaliste.

Pour Aysha Junior Ouédraogo, présidente de l’Association couleurs de vie (AC-VIE), « Défis Juniors » est un programme participatif des enfants dont le but est de leur donner la parole afin de leur permettre de défendre leurs droits.

« Quand on fait le casting, on sélectionne les enfants et après ils suivent une formation. Ils dégagent des thématiques dont ils ont envie de parler et on cherche un formateur qui vient leur expliquer…», a-t-elle également expliqué. Elle a en somme fait savoir sa joie quant au déroulé et à la tenue de l’édition.

Mamadou Dembélé, Directeur de cabinet, représentant le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, co-parrain de cette 2e édition avec le ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a salué l’initiative.

« C’est une initiative que nous saluons à sa juste valeur et que les années à venir, nous allons plus accompagner pour permettre à l’organisation de s’exercer à la pratique du journalisme », a-t-il indiqué. Aussi a-t-il dit sa fierté, de voir les enfants présenter les informations en des langues nationales.

L’équipe C, grand vainqueur de l’édition, a reçu un chèque de 350 000 F CFA. Des prix ont par ailleurs été décernés dans plusieurs catégories à savoir du meilleur reporter, du meilleur correspondant-ville, de la meilleure présentation en langues nationales et du meilleur reporter. Chacun des lauréats desdites catégories a reçu une attestation et la somme de 75 000 FCFA.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite