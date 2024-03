Komondjari : Plus d’une centaine de terroristes abattus dans de violents combats

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Forces combattantes ont abattu plus d’une centaine de terroristes dans la zone de Gayérie, avant de saisir une importante logistique de guerre, a appris l’AIB ce mardi 26 mars 2024 auprès de sources sécuritaires.

La suite après cette publicité

Les services de renseignement ont eu vent le lundi 25 mars 2024 de l’arrivée massive d’une horde de terroristes au Nord de Gayérie, dans la localité de Kiani. Les éléments du 20e Bataillon d’intervention rapide ont décidé d’aller à leur rencontre pour les empêcher de perpétrer leur attaque.

Tôt dans la matinée du 26 mars 2024, ils avancent sereinement sous la supervision des vecteurs aériens.

Un calme avant la tempête régnait au niveau des hameaux de culture situés avant la zone de contact. Effectivement, dès leur approche, les soldats sont accueillis par des tirs nourris de criminels embusqués dans les bâtiments.

Les Forces combattantes restent concentrées et envoient promptement la réplique. Après plusieurs manœuvres, des terroristes sont débusqués et neutralisés efficacement.

Des rescapés tentent de prendre la fuite à toute allure à pied, mais ils ne parviennent pas à échapper aux vecteurs aériens.

Un bilan provisoire fait état de plus de cent terroristes abattus lors des combats, plus de soixante motos récupérées et d’autres brûlées, une cinquantaine de fusils d’assaut AK 47, une dizaine de mitrailleuses PKMS, des lance-roquettes RPG7, des milliers de munitions, ainsi qu’une soixantaine de tonnes de vivres récupérées.

Outre la région de l’Est, les Forces combattantes ont également remporté d’autres victoires sur d’autres fronts. Au Centre-nord, elles ont mené un assaut victorieux sur une base terroriste au Nord de Kelbo.

Plusieurs terroristes ont été neutralisés et du matériel a été récupéré. Plutôt au Nord de Nassoumbou, les vecteurs aériens ont mené des frappes concluantes sur un véhicule blindé et des armes soigneusement camouflées sous des arbres.

Selon nos sources, les opérations se poursuivent sur tous les fronts pour la reconquête de l’intégrité territoriale et le retour de la paix.

Source : AIB

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite