Pâques : Le Triduum Pascal avec l’Abbé Cyrille Bouda

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après la fête des rameaux le dimanche 24 mars 2024, la communauté chrétienne est dans la semaine sainte. Cette semaine représente la dernière étape du temps de carême débuté depuis le mercredi 14 février 2024. La semaine sainte commémore la Passion – la Mort – et la Résurrection de Jésus Christ particulièrement en ces trois derniers jours appelés Triduum Pascal. Le Triduum Pascal débute le jeudi saint et se termine le dimanche. Il remet en scène le « dernier repas de Jésus Christ avec ses apôtres, son arrestation, sa mort et enfin sa résurrection ». Pour mieux comprendre cette période qui fonde la religion catholique, le curé de la paroisse Sainte Trinité de Zagtouli, Abbé Cyrille Bouda, a bien voulu rappeler aux fidèles catholiques l’importance de ce temps dans la foi chrétienne. Lisez donc !

La suite après cette publicité

Burkina 24 (B24 : Parlez-nous de la semaine sainte dans la foi chrétienne ?

Abbé Cyrille Bouda (CB) : La semaine sainte, c’est la semaine du grand mystère de la résurrection du Christ. C’est un moment de méditation plus profonde, du mystère, de la passion-de la mort – de la résurrection du Christ. C’est vraiment une semaine sainte comme son nom l’indique. Au cours de laquelle les chrétiens sont invités à plus de ferveur spirituelle, à plus de proximité avec Dieu dans la méditation, du mystère de son fils mort, ressuscité par Dieu.

B24 : Dans la semaine sainte on parle de Triduum Pascal. C’est quoi le Triduum Pascal ?

CB : Le Triduum Pascal, ce sont les trois grands jours du mystère de la mort et du Salut, à savoir le jeudi saint avec l’institution de l’Eucharistie et du sacerdoce. C’est le jour où le Christ se donne à son Église. Il donne son corps et son sang à l’Église, aux chrétiens, pour en faire leur nourriture, leur tremplin. Mais c’est aussi le jour où il nous invite le plus intensément à l’imiter. Parce qu’en recevant le corps et le sang du Christ, nous sommes appelés à l’imiter dans son temps de soif, et à devenir nous aussi Eucharistie.

En recevant le corps et le sang du Christ, nous pourrions être transformés nous aussi. Pour devenir une offrande pour les autres, pour devenir amour pour ce monde qui en a tant besoin. L’institution du sacerdoce, c’est le jour où il donne aux douze, ce pouvoir de célébrer l’Eucharistie en mémoire de lui.

Le jeudi Saint se termine avec l’adoration. On s’organise pour veiller avec le Christ, pour l’adorer. Le jeudi saint pour le chrétien, c’est le lieu de la communion avec Jésus présent dans l’Eucharistie.

Le vendredi saint avec la Passion du Christ, ce jour particulièrement, il n’y a pas de messe. Il y a la célébration de la Passion du Christ en lieu et place d’une messe. C’est un appel à la méditation. Un appel à méditer le mystère de l’amour de Dieu pour l’homme. De voir jusqu’où Dieu nous a aimés et le grand sacrifice qu’il consomme pour nous en donnant son Fils unique.

Et puis, il y a le samedi saint, qui symbolise la présence de Jésus au tombeau. Le samedi avec la célébration de la Vigile Pascale qui commémore la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.

Le samedi Saint, c’est le silence du tombeau. Dans la matinée, il n’y a pas de célébration de messe. Il n’y a pas de messe car Jésus est mort mais, il est ressuscité à la vigile pascale. C’est cela, la grande particularité du samedi saint, où nous célébrons la joie de la résurrection. Les cloches qui s’étaient tues le jeudi Saint reprennent de la voix. L’alléluia et le gloria que nous n’avons plus chanté depuis le début du carême reprennent à nouveau. C’est vraiment la joie et l’allégresse de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Le samedi Saint se caractérise également avec la seconde naissance des adultes à travers le baptême.

C’est l’ensemble de ces trois jours qui célèbrent le mystère de la Passion-de la Mort- de la Résurrection du Christ qu’on appelle Triduum Pascal.

B24 : Est-ce qu’on peut dire que Pâques est la plus grande fête de l’Église catholique ?

Absolument, parce que l’Église est née de la Pâques. C’est la mort et la résurrection du Christ qui a fondé l’Église. C’est le cœur de notre salut. C’est la plus grande fête parce que c’est à travers le sang du Christ, que nous sommes purifiés.

Propos recueillis par Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite