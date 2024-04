Croissance verte : Les acteurs locaux du centre-nord outillés pour une révision du Plan Régional de Développement (PRD)

publicite

Au mois de mars 2024, des sessions de formations sur les thématiques de croissance verte ont été organisées dans les provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga par la direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Nord avec l’appui technique et financier du Global Green Growth Institute (GGGI) et de l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA). Cette formation a été sollicitée par le Conseil Régional du Centre Nord pour permettre aux membres chargés de l’élaboration du Plan Régional de Développement de renforcer leurs capacités pour une meilleure prise en compte des principes de croissance verte. À travers cet appui et de concert avec d’autres partenaires comme le PNUD, GGGI œuvre à une meilleure intégration des questions environnementales, de changements climatiques et de sensibilité aux conflits dans la planification locale dans la région du Centre-Nord.

De façon spécifique, les sessions de formation ont porté sur les principes de croissance verte et d’économie circulaire, les modes de consommation et de production durables et les notions de sensibilité aux conflits. Elles ont ciblé les membres de la Délégation spéciale régionale du Centre-Nord, celles communales et d’autres acteurs locaux.

L’objectif à court et long termes était une meilleure planification quinquennale du PRD et des plans communaux échus, mais aussi une documentation et compréhension des notions de croissance verte par les décideurs locaux pour une meilleure orientation des investissements régionaux. En effet, plus d’une centaine de participants des 3 provinces du Centre-Nord ont pu, à travers les travaux de groupes, identifier les secteurs vulnérables de la région avec des propositions d’actions au niveau des différents secteurs (agriculture élevage, environnement, infrastructure, éducation, sécurité…), pour un plus grand nombre d’actions prenant en compte la croissance verte dans le PRD.

Le gouverneur du Centre-Nord, le colonel-Major Zoewendmanego Blaise Ouédraogo a affirmé concernant l’importance du PRD : « Toute planification, pour être efficace et répondre aux aspirations véritables des populations, doit nécessairement passer par la maîtrise et la compréhension des réalités de terrain, et donc par un système de collecte et d’analyse des données efficace et fiable. Ce plan de développement se veut être une vision de développement et un guide d’orientation des actions de la collectivité territoriale dans les cinq (05) prochaines années. Il permettra aux différents partenaires au développement d’apporter leurs appuis dans le sens des priorités et des choix de développement définis par l’ensemble des populations de la région. »

Une des participantes, la cheffe de service de l’enseignement primaire de la direction provinciale de l’éducation préscolaire du Sanmentenga, Mme Dima/Kankyono Patrica a proposé parmi le lot d’initiatives le recyclage des sachets plastiques jetés par les élèves après utilisation, pour la réalisation des pépinières pouvant servir à la mise en place des bosquets, la réalisation de jardins scolaires qui sont des actions contribuant à reverdir notre environnement.

Sur le plan de la lutte contre la désertification et plus précisément la coupe abusive du bois, le président de la délégation spéciale de Pissila, Mr. Zouma Tambi, compte bien explorer les technologies de cuisson solaire afin d’amoindrir la destruction du couvert végétal. Il a déclaré : « comme actions immédiates pour 2024, nous sommes à la recherche des solutions de cuisson solaire pour la préparation des repas afin de limiter la coupe des arbres et la destruction de nos forêts sèches ».

Les participants à l’atelier du Sanmentenga sur les principes de croissance verte.

L’équipe du projet « Renforcement de la résilience sur l’axe Kaya Dori » a exprimé sa disposition de même que celle de GGGI à soutenir l’exécution du PRD et toutes autres initiatives de la région, à travers un partage des technologies et des leçons apprises des initiatives visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’axe Kaya Dori. Vous pouvez en savoir davantage sur GGGI en visitant son site web : https://gggi.org/country/burkina-faso/

