L’Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma (ALG) s’active pour la mise en place d’une plateforme régionale de gestion des connaissances 

L’Autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma (ALG) tient un atelier méthodologique de lancement de la mise en place de la plateforme régionale de gestion des connaissances de l’espace du Liptako Gourma, dans le cadre du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRESS), les 03 et 04 avril 2024 à Ouagadougou.

Dans le cadre du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRESS), l’Autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma (ALG) a entamé le processus de mise en place d’une plateforme régionale de gestion des connaissances de l’espace du Liptako Gourma avec pour principales fonctions d’assurer la collecte régulière et fiable de données, la création et la diffusion de connaissances.

La mise en œuvre de la deuxième (2e) étape « Etude de l’existant » a nécessité la réalisation des missions de recueil d’informations, des données, des besoins et attentes des parties prenantes sur la plateforme et des revues documentaires, auprès de toutes les parties prenantes.

Alors, le « Cabinet A2SYS CONSULTING SAR » recruté à propos, avec l’appuis du PCRESS ALG a sillonné les trois pays concernés par la plateforme, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour recueillir des attentes des informations et des donnés afin de faciliter l’analyse et la conception de la plateforme notamment son architecture et ses fonctionnalités futures selon le docteur Moumouni Dagna, coordonnateur du PCRSS ALG.

C’est à cet effet dit-il, que le présent atelier méthodologique de lancement de la mise en place de la plateforme de gestion des connaissances est organisé dans le but de présenter et de valider la synthèse des informations collectées, notamment les attentes des potentiels utilisateurs ainsi que les aspects techniques des bases de données nationales identifiées au cours de la mission de l’étude de l’existant.

Cet atelier permettra aussi, de recueillir les observations et suggestions afin de valider le rapport final de l’étude de l’existant par les parties prenantes ; de présenter et valider, les attentes des utilisateurs potentiels ainsi que les observations et recommandations techniques relatives aux choix des bases de données nationales recueillies lors de la mission de l’étude de l’existant.

Pour Awa Aw, secrétaire exécutive de l’ALG n’a pas manqué de souligner l’importance de cette rencontre tout en invitant les participant à une participation active. « Le travail à faire en deux jour est très important pour la suite de la mise en place de la plateforme. Je demande une participation constructive afin qu’au bout du processus nous pouvons disposer d’une plateforme de gestion des connaissances utile, dynamique régulièrement fréquentée par les utilisateurs à travers le monde », a-t-elle laissé entendre.

La gestion des connaissances est un domaine qui permet d’identifier, de créer, de stocker, d’organiser de partager les connaissances au sein d’une organisation. Elle englobe le processus, les méthodes et les outils utilisés pour gérer efficacement l’information et les connaissances afin de faciliter l’apprentissage l’innovation, et la prise de décision.

La mise en place de cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRESS) dont le but est de contribuer au relèvement et à la résilience des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma au Burkina Faso, au Mali et au Niger à travers une approche régionale soutenant des services et infrastructures socio-économiques intégrés, des moyens de subsistance et du développement territorial, et des données et de la coordination régionale.

Akim KY

Burkina 24

