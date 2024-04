Engagement patriotique : Une conférence publique pour revisiter le modèle sankariste

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le premier ministère dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne a organisé une conférence publique ce 03 avril 2023 à Ouagadougou. Plusieurs panélistes ont tenu en haleine les participants sur l’histoire de l’engagement patriotique au Burkina Faso. Cette conférence avait pour objectif de capitaliser tout ce qui s’est passé au temps de la révolution et même avant qui traduit des engagements patriotiques.

La suite après cette publicité

“L’engagement patriotique est un engagement citoyen. Donc, tout ce qu’on pose comme acte responsable qui permet de faire avancer la société, qui permet de créer la sécurité, la paix sont des engagements citoyens.

Tout ce qu’on pose comme acte qui permet au Burkina d’être davantage prospère, d’avoir plus de bien-être, sont des engagements citoyens », a énoncé d’entame Ferdinand Ouédraogo, directeur de cabinet du Premier ministre.

À partir de ce postulat, il a estimé qu’il faut tirer des leçons sur ce qui s’est passé avant. Selon lui, il faut aussi s’enrichir de ces leçons pour pouvoir avancer. La conférence a donc été un cadre d’échanges, un cadre qui a permis de revivre l’histoire des acquis de la révolution.

Aussi, la gestion du foncier notamment dans le cadre de la construction des cités an 1, an 2 sous la révolution à travers l’engagement patriotique, la portée scientifique des idées de Thomas Sankara, les Tribunaux populaires de la révolution (TPR), l’organisation des Comités de Défense de la Révolution (CDR) et leur limite ont été la substance des panels livrés à cette conférence publique.

Parlant des TPR, Edmond Poda, un ancien magistrat, à qui le Capitaine Thomas Sankara a confié la création des TPR, panéliste, a fait le témoignage de sa mise en place et de son organisation. Concernant le fondement des TPR, il a rappelé que c’est le président Thomas Sankara lui-même à l’audience d’ouverture des sessions des TPR le 3 janvier 1984 à la maison du peuple qui disait : “nous avons fait le choix entre deux formes de droit.

D’un côté le droit révolutionnaire du peuple et de l’autre l’ancien droit de la minorité bourgeoise. La justice que vous êtes appelés à rendre s’inspire des principes démocratiques de notre révolution. Une démocratie pour le peuple contre les oppresseurs, tel est le fondement des TPR”.

Pour ce qui est de la cause de la création des TPR, il a témoigné que c’était pour répondre aux aspirations populaires d’un mieux-être. “La solution aux problèmes de la mal gouvernance économique, financière et sociale. Seule la justice révolutionnaire du peuple insurgé pouvait le faire. Ainsi le peuple a pris en main la gestion du pouvoir de la justice à l’instar des autres pouvoirs dont il a déjà la gestion. Dès lors, les TPR ont pour mission de rétablir la justice sociale”, a-t-il indiqué.

À l’entendre, le Conseil national de la Révolution (CNR) d’alors à travers les TPR avait des objectifs sociopolitiques. Sur le plan politique, le premier objectif est de faire le procès du néo-colonialisme et de l’impérialisme au Burkina. Bref, il est revenu sur les acquis des TPR, les insuffisances et le bilan de l’application de cette justice populaire.

In fine, selon Adjaratou Nana/Tou, Chef du département en charge de la gouvernance et des affaires juridiques, c’est le renforcement de l’engagement patriotique chez les Burkinabè qui est voulu à travers les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Elle a, pour terminer, rappelé que les journées d’engagements nationales patriotiques et de participation citoyenne fédèrent les différentes initiatives qui existent telles que la semaine nationale de la citoyenneté, les journées du consommons locale, etc. Cela pour atteindre les objectifs de développement basés sur les idéaux du Capitaine Thomas Sankara.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite