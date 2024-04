INNOVATION ET TECNOLOGIE : Infinix améliore le son de sa nouvelle série Note 40 par un partenariat renouvelé avec JBL.

publicite

Révélation de la brillance acoustique pour les smartphones de la série NOTE 40 avec son par JBL.

Shanghai, le 11 mars 2024 – Infinix annonçait le renouvellement de sa collaboration avec JBL, la marque audio et technologique de classe mondiale de HARMAN. L’équipe d’Infinix s’est associée en étroite collaboration avec des experts audio renommés de HARMAN pour révolutionner l’expérience sonore de la série NOTE 40 dénommé avec ‘’Sound by JBL’’. Ce partenariat a conduit à l’intégration de deux haut-parleurs redessinés, méticuleusement conçus pour offrir une qualité audio inégalée :

« L’accueil positif réservé à la collaboration entre la série Infinix NOTE 30 et JBL souligne l’importance de la qualité sonore dans l’expérience utilisateur. Avec la série NOTE 40, nous nous sommes concentrés sur l’optimisation de la structure et des composants des haut-parleurs, en intégrant la technologie avancée ‘’Sound by JBL’’ à un matériel puissant pour garantir aux utilisateurs une expérience audio plus immersive et supérieure.

La marque JBL s’engage à fournir l’expérience sonore la plus complète, qui s’aligne parfaitement avec la vision d’Infinix. Nous continuons d’approfondir notre collaboration sur la série NOTE, en explorant de nouvelles technologies pour offrir une meilleure qualité sonore aux consommateurs du monde entier sous Sound by JBL. » – Roumu Hu, vice-président et directeur général, HARMAN Embedded Audio.

Intégré à JBL Audio Brilliance

Les deux haut-parleurs de la série NOTE 40 ont été réglés par des professionnels par JBL, garantissant un son symétrique à 360° à la fois uniforme et immersif. Cette refonte marque une amélioration significative par rapport à la génération précédente, offrant aux utilisateurs une expérience audio plus captivante.

Disponibilité

La série NOTE 40 avec Sound by JBL a été officiellement lancé le 18 mars passer et sera disponible au Burkina le 12 avril. Mais vous pouvez précommander des maintenant en ligne sur notre page Messenger ou sur WhatsApp https://wa.me/22660873561 ou aussi dans nos boutiques partenaires agrées pour la précommande.

