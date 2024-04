La phase conception de la plateforme régionale de gestion des connaissances de l’espace du Liptako Gourma actée depuis Ouagadougou

publicite

À l’issue d’un atelier tenu les 03 et 04 avril 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso, les parties prenantes du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS), de l’Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma (ALG), ont validé le rapport sur la mise en place de la plateforme régionale de gestion des connaissances de l’espace du Liptako Gourma.

La deuxième étape, l’étude de l’existant, du processus de mise en place de la plateforme régionale de gestion des connaissances de l’espace du Liptako-Gourma est close. À l’issue des assises de Ouagadougou, le « Cabinet A2SYS CONSULTING SAR » a le quitus pour passer à l’étape suivante qui est celui de la conception de la plateforme régionale de gestion des connaissances de l’espace du Liptako Gourma.

« Aujourd’hui, nous avons examiné le rapport que le cabinet a fourni et les assises que nous avons tenues hier et aujourd’hui, nous ont permis d’examiner le contenu du rapport, d’apporter des amendements, de faire des commentaires, de concourir à améliorer le contenu du rapport. Les deux jours nous ont permis d’examiner le rapport et de le valider.

Cette validation va donner droit au cabinet de passer à l’étape suivante qui est l’étape de la conception de la plateforme de gestions des connaissances », a expliqué le docteur Moumouni Dagna, coordonnateur PCRSS ALG.

La plateforme régionale de gestion des connaissances qui sera désormais mise en place est une plateforme web qui sera accessible au grand public. Les étudiants, les chercheurs et tous ceux qui auront besoin de faire des recherches sur des études dans le Liptako-Gourma, sur des données qui existent dans la région du Liptako-gourma, selon les explications de Wendemi Yaméogo, expert chargé d’accompagner le projet dans la réalisation de la plateforme.

Le nom de domaine de la plateforme, dit-il, « n’est pas encore défini. Et lorsqu’il sera disponible, c’est une adresse ou les gens pourront utiliser pour se connecter à la plateforme web pour faire les recherches sur les différentes thématiques du projet : la cohésion sociale, la gouvernance locale, la résilience climatique et les dynamiques régionales ».

Selon le coordinateur du PCRSS ALG, le produit fini est espéré pour le mois de septembre-octobre 2024. À l’entendre, c’est une plateforme qui va permettre de valoriser les résultats de la recherche. « Cette plateforme sera soutenue par le projet PCRSS qui va financer des programmes de recherche, des programmes de bourse, et des programmes d’apprentissage au niveau des bénéficiaires. Ces différents programmes conduisent à l’organisation des ateliers de dialogue et des discussions régionales », a-t-il informé.

En rappel, dans le cadre du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS), l’Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma (ALG) a entamé le processus de mise en place d’une plateforme régionale de gestion des connaissances de l’espace du Liptako Gourma avec pour principales fonctions d’assurer la collecte régulière et fiable de données, la création et la diffusion de connaissances.

Akim KY

Burkina 24

