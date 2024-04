Culture et tradition : Quelques repères historiques chinois à retenir !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Pour la 2e journée de travail du séminaire des responsables de médias et journalistes reporters du Burkina Faso à Beijing, en Chine, le jeudi 11 avril 2024, il s’est essentiellement agi de conférences thématiques. La première a été donnée par Li Hongfeng, doyenne de l’Institut des études africaines à l’Université des études étrangères de Beijing.

La suite après cette publicité

La doyenne a d’emblée fait noter des repères historiques desquels l’on a noté deux grandes étapes à savoir la première révolution chinoise avec Mao Zedong, père fondateur et la seconde révolution, après la mort de Mao, avec Deng Xiaoping. Elle a ensuite scindé sa présentation en trois parties à savoir « Yi Shi Zhu Xing » (l’habillement, la nourriture, le logement, le transport) ; le mariage et la famille ; et le mode de vie.

Li Hongfeng a ensuite fait savoir que dans les années 60-70, les Chinois avaient un goût pour l’uniforme militaire. Et à partir des années 80, ce goût a évolué vers la mode avant de revenir au style classique. Quant à la nourriture, elle a fait noter que la Chine a connu, au début des années 60, une période de famine à laquelle a fait suite une période où la nourriture est devenue très variée.

Depuis les années 90, a-t-elle poursuivi, le coût du logement (maison, immeuble, résidence secondaire) connait une augmentation. Le transport, a-t-elle aussi fait remarquer, a évolué du vélo au Train à grande vitesse (TGV), même si le vélo revêt toujours un caractère important pour les Chinois.

En Chine aujourd’hui, a en outre laissé entendre Mme Li, l’on se marie de moins en moins et l’on se quitte plus facilement. Et depuis 2020, l’on se marie de plus en plus tard. Connus pour leur politique d’enfant unique, les Chinois, grâce à la nouvelle politique du gouvernement, a-t-elle dit, peuvent accueillir un second enfant.

Le mode de vie chinois, toujours à l’en croire, est caractérisé par les sports gratuits et coûteux ; des activités culturelles et de plus en plus par les voyages à l’étranger. Elle a en somme indiqué que des valeurs se transmettent de génération en génération.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Beijing, Chine

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite