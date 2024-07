« La gestion rigoureuse des biens de l’État et la lutte contre la corruption créaient aussi beaucoup de mécontents » (Me Kyélem de Tambèla)

« N’ayez pas peur ! », a lancé maître Apollinaire Kyélem de Tambèla, Premier ministre, à ses collaborateurs ce lundi 1er juillet 2024 à l’occasion de la traditionnelle montée des couleurs à Ouagadougou.

Devant ses collaborateurs, le Premier ministre Me Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambela a adressé un message d’encouragement aux populations du Burkina Faso. En plus, maître KYELEM n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer les agissements de ceux qualifiés d’ennemis du peuple.

« La politique de réfondation et de souveraineté qui se mène actuellement remet en cause les intérêts des valets locaux sur lesquels les impérialistes occidentaux s’appuient pour maintenir nos pays dans la dépendance. La réfondation et le développement du Burkina Faso remettent en cause les intérêts de ceux qui sont dans le mimétisme comportemental et intellectuel.

Il remet aussi en cause les intérêts de certains opérateurs économiques qui s’appuient sur ce mimétisme pour faire écouler des produits de consommation en jouant le rôle de simple appendice du capitalisme et de l’impérialisme occidental.

Il remet encore en cause les intérêts des prétendus lettrés qui malicieusement usent du langage pseudo-progressiste pour surprendre l’attention des populations et mieux les abuser. La gestion rigoureuse des biens de l’Etat et la lutte contre la corruption créaient aussi beaucoup de mécontents.

Toutes ces personnes sont remontées contre le régime actuel. Régime de refondation dont le seul crime est de remettre en cause ce qu’elles considèrent comme des acquis perpétuels à leurs profits. Leurs objectifs est d’abattre le régime par tous les moyens y compris les plus immoraux avec l’appui de leurs maîtres occidentaux et de leurs sous-chefs africains de la sous-région.

Outre le Burkina Faso, on retrouve ces gens en France, aux États-Unis et plus près de nous en Côte d’Ivoire. Mais ce que je vous dis, n’ayez pas peur. Car leurs agitations sont vaines et sans effets », s’est exprimé le Premier ministre Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambela face à ses collaborateurs.

