Relance des activités d'Air Burkina : Le Premier ministre reçoit une délégation de Investment Faso New

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de TAMBELA, a reçu en audience, le lundi 1er juillet 2024 à Ouagadougou, une délégation de Investment Faso New (IFN), conduite par son président, Damo Justin Baro.

Lors de cette rencontre, la délégation a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Gouvernement, en vue de la relance des activités de la compagnie aérienne nationale, Air Burkina.

« Nous avons tenu à rencontrer le Premier ministre pour lui exposer un certain nombre de problèmes qui nous tiennent à cœur, notamment ceux relatifs à nos compagnies aériennes et à la construction de l’aéroport de Donsin.

Nous avons déjà rencontré le Président du Conseil d’Administration de la compagnie Air Burkina, ainsi que le ministre en charge des Transports. Nous avons estimé qu’il était opportun d’impliquer directement le Premier ministre dans ce dossier », s’est exprimé Damo Justin Baro, à l’issue de l’audience.

Et Damo Justin Baro d’ajouter: «Nous sommes venus informer le Premier ministre que nous avons un partenaire financier (PTF) prêt à nous accompagner pour réaliser nos ambitions. Il est regrettable qu’Air Burkina ait disparu de nos radars depuis un certain temps. En tant que patriotes, nous avons à cœur de faire renaître Air Burkina. Sur la base de l’accord du PTF, nous sommes venus voir le Premier ministre pour qu’il puisse réagir et nous fournir un feedback », a-t-il poursuivi.

A en croire M. Baro, le portefeuille du PTF va de 100 millions de dollars à plus d’un milliard de dollars.

Le Premier ministre a souligné que le Burkina Faso nourrit de grandes ambitions dans l’aéronautique, pour Air Burkina, et pour la construction de l’aéroport de Donsin.

Il a également fait savoir que plusieurs propositions sont sur la table et qu’une étude sera menée pour choisir la meilleure option pour le pays.

Cette audience marque un pas important vers la revitalisation du secteur aéronautique burkinabè, avec l’objectif de redonner à Air Burkina son prestige d’antan et de développer les infrastructures aéroportuaires du pays.

Source : DCRP/Primature

