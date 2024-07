Camp biblique 2024 : Les campeurs de la région de Boulmiougou Nord embarquent à bord de wagons de SITARAIL

publicite

Du 30 juillet au 8 août 2024 au complexe scolaire Baraka de Bobo-Dioulasso, le département enfants de la région de Boulmiougou Nord, à Ouagadougou, organise un camp biblique. Le départ officiel à destination de la ville de Sya est intervenu le mardi 30 juillet 2024 à la gare ferroviaire de Ouagadougou.

Chaque année, le département enfants de la région de Boulmiougou Nord, à Ouagadougou, organise un camp biblique au profit des siens. Cette année, le comité d’organisation a décidé d’innover en faisant voyager les campeurs en train.

« Chaque année, nous organisons ces camps bibliques, mais on voyageait avec les cars. Cette année, l’idée nous est venue de penser au train. Nous avons entamé des démarches auprès de SITARAIL pour voir la possibilité de voyager cette année avec le train », a indiqué Elie Sawadogo, directeur du camp biblique.

Plusieurs raisons, a-t-il fait savoir, justifient cette décision. « Avec le train, on est plus en sécurité. Il y a aussi l’effet de découverte. Pour la quasi-totalité des campeurs, c’est la première fois de voyager en train. Il y a aussi l’aspect coût qu’il faut prendre en compte », a-t-il avancé, remerciant la Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) pour ce qu’elle a daigné les accompagner.

Pour Sibnoaga Alexis Ouédraogo, représentant de SITARAIL au Burkina Faso, toute initiative qui vise à accompagner les jeunes, à occuper sainement les jeunes pendant cette période de vacances, est une initiative à encourager et à accompagner.

Ouaga-Bobo-Niangoloko au tarif de 6 000 F CFA par personne

Il a également saisi l’occasion pour lancer une invite à d’autres initiatives. « Un appel du pied à d’autres initiatives, et surtout à l’endroit du grand public pour rappeler, que le train voyageurs que nous avons relancé depuis le 17 novembre dernier (ndlr, 2023), fonctionne, circule entre Ouaga-Bobo jusqu’à Niangoloko au tarif de 6 000 F CFA par personne », a-t-il invité. A tous désireux, il a indiqué que pour le départ, ce sont les mardis à partir de Ouagadougou et le retour, ce sont les jeudis, à partir de Bobo-Dioulasso.

Plusieurs activités, a par ailleurs informé le directeur du camp, sont inscrites au programme de ce camp. « Il y aura des enseignements ; des ateliers de groupes ; des sensibilisations dans le domaine de la santé, de la sécurité ; des apprentissages pratiques de certains métiers dont la teinture de « Koko Dunda » et la cuisine de certains mets ; des compétitions sportives ; une excursion au niveau de certains sites touristiques ; des compétions en chant », a-t-il cité.

Pour cette édition, 141 adolescents âgés de 14 ans et plus, sont inscrits. Ils seront, durant leur séjour, accompagnés d’encadreurs, de moniteurs, de pasteurs, d’une équipe santé et d’une équipe restauration.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

