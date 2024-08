« Toutes les guerres en Afrique sont entretenues par l’Occident et les capitalistes occidentaux », selon Freddy Mulumba

publicite

La guerre à l’Est de la République démocratique du Congo, le livre du Camerounais Charles Onana sur cette guerre intitulé «Holocauste au Congo» étaient des sujets au cœur d’une conférence publique animée par Freddy Mulumba, journaliste, ancien directeur général de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC), écrivain et chercheur congolais, le samedi 3 août 2024, à Ouagadougou. C’était au consulat honoraire de la RDC au Burkina Faso.

Des Congolais et des Burkinabè se sont rencontrés au consulat honoraire de la RDC, sis au quartier Ouaga 2000 pour avoir une lecture de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de ce pays où des localités congolaises restent depuis deux ans sous le contrôle des rebelles du M23 appuyés par des militaires rwandais, selon Freddy Mulumba, par ailleurs, ancien directeur général de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC).

«Le Congo actuellement est occupé par des militaires rwandais et ougandais avec la complicité du monde occidental. Ces multinationales exploitent nos matières gratuitement. Ils ont fait un génocide : 10 millions de morts, 7 millions de déplacés et 500 000 femmes violées mais malheureusement à travers le monde même en Afrique ici, les gens ne savent pas ce qui se passe. C’est pour cela nous sommes venus à Ouaga pour expliquer aux autres ce qui se passe un peu au Congo», a-t-il indiqué.

Les enjeux de cette guerre infligée à la RDC qui dure plus de 30 ans aujourd’hui sont «géopolitiques», toujours selon Freddy Mulumba. « Il y a une compétition entre la Chine, la Russie et l’Occident, l’Amérique (USA, ndlr) en tête. La Chine, la Russie veulent à ce que l’Afrique se libère. Ils viennent avec les marchés, ils viennent avec la sécurité.

Par contre nos amis occidentaux, eux, veulent les guerres. Toutes les guerres en Afrique, quand vous allez vérifier, ce ne sont pas les guerres entretenues ni par la Chine ni par la Russie. Ce sont les guerres entretenues par l’Occident et les capitalistes occidentaux qui pensent que depuis 1885, l’Afrique leur appartient », a-t-il avancé.

Pour l’ancien directeur général de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC), le moment est venu pour que l’Afrique se mette enfin debout pour se battre pour sa libération. Et ce, a-t-il déclaré, que les Africains mettent la main sur leurs richesses, celles des peuples.

À entendre Freddy Mulumba, l’Alliance des États du Sahel (AES) est une nouvelle ère d’une construction des États d’Afrique. «Maintenant, il faudrait qu’il y ait un soubassement intellectuel. C’est demander aux intellectuels africains au lieu de penser avec le modèle européen, c’est d’aller chez nous, écouter les chefs coutumiers ou les rois, apprendre d’eux. Parce que vous n’entendrez jamais qu’un roi a volé son propre royaume mais pourquoi nous qui avons étudié à l’école occidentale, dès qu’on devient Président ou ministre, pourquoi on vole ?», a-t-il questionné.

Et pour lui, cela prouve qu’il y a un problème. «Nous sommes des élites déconnectées de notre société. Donc il faut se connecter à notre société africaine, penser et accepter des contradictions et des discussions. Et dès qu’on se met d’accord, on lance une nouvelle Afrique qui sera puissante, belle et fière avec des Hommes qui ont la volonté de puissance et les ambitions de grandeur. Ça manque beaucoup aux Africains», a-t-il relevé.

Aussi, a-t-il appelé les Africains à rester vigilants pour que le déclin de l’Occident ne donne pas une occasion aux nouvelles puissances de recoloniser le continent. «Nous devons changer vite notre perception du monde et construire des relations de force sur le plan économique, intellectuel et militaire. Mais pour l’Afrique, nous serons puissants quand on va créer les États-Unis d’Afrique, le début c’est déjà ce qui se passe avec les États du Sahel, c’est déjà positif mais il faut continuer, il faut que ça se passe partout», a-t-il lancé.

À en croire, Freddy Mulumba, le capitaine Ibrahim Traoré est une « vedette à Kinshasa », les jeunes l’admirent beaucoup. Il a également profité de l’occasion pour appeler la jeunesse africaine à s’instruire davantage pour sa liberté et son indépendance.

Willy SAGBE

Burkina 24

