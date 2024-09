Éducation : Des graines d’avenir semées au Burkina Faso par la Fondation Maarif

publicite

Portée par les valeurs d’excellence et d’ouverture, la Fondation Maarif de Türkiye a inauguré ses activités au Burkina Faso le 1er septembre 2024. En mettant en œuvre un programme éducatif ambitieux, la Fondation vise à promouvoir la connaissance, le savoir-faire et les valeurs universelles.

Née de la volonté de partager les valeurs turques et de promouvoir l’excellence éducative, la Fondation Maarif de Türkiye a vu le jour en 2016. Son objectif ? Offrir à tous les enfants, où qu’ils soient, les clés de la réussite en leur proposant un enseignement rigoureux et ouvert sur le monde.

Après avoir marqué de son empreinte le paysage éducatif de 53 pays, la Fondation Maarif pose ses valises au Burkina Faso. Fidèle à sa mission, elle entend promouvoir l’excellence éducative et renforcer les liens culturels entre les peuples.

Selon Mahmut Mustafa OZDIL, membre du conseil d’administration et de l’assemblée dirigeante de la Fondation MAARIF, les objectifs de cette dernière sont d’une envergure considérable.

« Moderniser les infrastructures scolaires, mettre en œuvre un programme éducatif de qualité, former les enseignants compétents, encourager les recherches et l’innovation, développer des partenariats avec la communauté, promouvoir le multilinguisme », a-t-il dévoilé.

La rentrée scolaire 2024-2025 marque un tournant pour l’éducation au Burkina Faso avec l’ouverture de trois établissements de la Fondation Maarif, dont deux à Ouagadougou et un à Bobo-Dioulasso. Cette initiative majeure, saluée par l’ensemble des acteurs du secteur, offre aux élèves burkinabè de nouvelles perspectives d’apprentissage et contribue à l’enrichissement du système éducatif national. En s’implantant dans les deux plus grandes villes du pays, la Fondation Maarif démontre son ambition de participer activement au développement du Burkina Faso.

« Cette initiative est très positive, parce que ça enrichit très positivement l’environnement des partenaires qui soutiennent le système éducatif pour avoir une éducation de qualité, donc on l’apprécie très positivement », a exprimé Rasmata Ouédraogo au nom du ministre en charge de l’éducation de base.

L’ambassadrice de Turquie quant à elle a souligné que ce projet est bien plus qu’une simple initiative éducative, mais un pont culturel entre les deux nations, que sont le Burkina Faso et la Turquie.

« Nous entrons dans une nouvelle étape des relations entre la Turquie et le Burkina Faso. La Turquie a une vision très vaste pour développer ses relations avec l’Afrique et plus particulièrement avec l’Afrique de l’Ouest. Les liens que nous entretenons avec le continent remontent à des siècles. C’est une réalité connue. Cela implique que la Turquie avait établi ses relations amicales et mutuellement bénéfiques bien avant », a affirmé Nilgün Erdem Ari.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

