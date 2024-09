La modernisation à la chinoise basée sur l’approfondissement global de la réforme, facteur de création de nouvelles opportunités pour le développement mondial

publicite

Ceci est un texte de LU Shan, Ambassadeur de la république populaire de Chine au Burkina Faso.

Du 15 au 18 juillet 2024, la troisième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) s’est tenue avec succès à Pékin. C’est une réunion qui revêtait une importance primordiale pendant la période critique de promotion de la grande cause de la construction d’un pays fort et du renouveau national. Lors de la réunion, le Comité central a examiné et adopté la « Décision du Comité central du Parti communiste chinois relative à l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise ».

La réforme et l’ouverture renvoient à une stratégie destinée à faire en sorte que la Chine puisse rattraper son retard de manière significative, et c’est un chemin inévitable pour développer le socialisme aux caractéristiques chinoises. La réunion devant ainsi constituer une fenêtre importante permettant au monde de connaître précisément la Chine et de comprendre son développement de haute qualité ainsi que son ouverture de haut niveau au monde extérieur, transmettant par ailleurs à la communauté internationale, un signal fort de l’engagement inébranlable de la Chine à porter haut la bannière de la réforme et de l’ouverture.

Elle symbolise l’entrée de la réforme et de l’ouverture de la Chine dans une nouvelle période historique et démontre la détermination de la Chine à surmonter les difficultés avec des mesures plus concrètes, afin de promouvoir le développement global du pays et son ouverture au monde extérieur.

En 2024, l’économie chinoise est suffisamment résiliente, prometteuse et dynamique. En tant que deuxième plus grand marché de consommation au monde, la Chine a exploité pleinement son méga-marché, développé de nouveaux types de consommation, et a fait avancer la transformation des industries traditionnelles en industries haut de gamme, intelligentes et vertes.

Au cours du premier semestre de cette année, le PIB de la Chine s’est élevé à 61 700 milliards de RMB (soit environ 7 800 milliards d’Euros), soit une hausse de 5 % en glissement annuel. Les investissements chinois dans les industries de haute technologie ont augmenté de 10,6 % en glissement annuel, et la valeur ajoutée des industries manufacturières de haute technologie a augmenté de 8,7 % en glissement annuel. Les nouvelles forces productives de qualité ont injecté une forte dynamique dans la montée en gamme de l’économie chinoise et le développement de haute qualité de la Chine.

Récemment, le Fonds monétaire international, le FMI, a révisé la croissance économique de la Chine pour 2024 à la hausse à 5%, dans une mise à jour de ses Perspectives de l’économie mondiale. En même temps, des institutions bancaires internationales telles que la Banque mondiale, Morgan Stanley, et UBS, ont également revu à la hausse leurs prévisions de croissance économique pour la Chine au titre du même exercice. Exprimant ainsi un vote de confiance dans les brillantes perspectives économiques de la Chine.

Une Chine ouverte est un moteur important du développement et de la prospérité dans le monde. Au cours du premier semestre de l’année 2024, la valeur totale des importations et des exportations de biens a dépassé pour la première fois un niveau historique, et s’est élevée à 21170 milliards de yuans, soit une augmentation de 6,1 % en glissement annuel, ce qui a joué un rôle positif dans le maintien de la stabilité de la chaîne industrielle internationale et de la chaîne d’approvisionnement.

Il est à noter que la valeur totale des importations et des exportations de la Chine vers les pays situés le long de l’initiative « la Ceinture et la Route » a atteint 10030 milliards de yuans, soit une augmentation de 7,2 %. En tant que deuxième économie mondiale, la contribution de la Chine à la croissance économique mondiale se maintient autour de 30 % ces dernières années. La Chine est demeurée par ailleurs le plus grand négociant de marchandises au monde pendant 7 années consécutives.

Elle figure parmi les trois premières sources mondiales d’investissements sortantes depuis 11 années consécutives, dont le flux de capitaux couvre 155 pays et régions. Il convient d’ajouter que l’intégration de la Chine dans le monde n’a jamais été aussi approfondie qu’elle ne l’est en ce moment.

Cette année, la Chine étend davantage sa politique d’exemption de visa, et il y a de plus en plus de gens qui se rendent en Chine pour faire du commerce, faire du tourisme, ou rendre visite à des amis. Les échanges entre Chinois et étrangers deviennent par conséquent plus étroits que jamais.

Au cours du premier semestre de l’année, la Chine a enregistré plus de 14 millions de voyages entrants effectués par des étrangers, et le nombre des personnes profitant de la politique d’entrée sans visa a presque doublé.

C’est dans les moments difficiles dit-on que l’on reconnaît ses vrais amis. Ainsi, depuis la reprise de leurs relations diplomatiques, la Chine et le Burkina Faso ont approfondi sans cesse leur confiance mutuelle, renforcé les échanges économiques et personnels, et ont mis en place une coopération pratique fructueuse dans divers domaines.

En 2023, le volume total des importations et des exportations entre les deux pays a dépassé 590 millions de dollars américains, maintenant ainsi une tendance positive à la croissance. Le CHU de Bobo-Dioulasso, financé par la Chine, est sur le point d’être achevé. La construction de centrale photovoltaïque de Ziniaré commencera bientôt, et le projet « Smart Burkina » progresse de manière ordonnée et significative.

Il est fort appréciable de constater que plus de 4 000 Burkinabè sont allés en Chine avec des visas chinois, pour faire des affaires et faire des études. En outre, de plus en plus d’entreprises chinoises se sont installées au Burkina Faso. On peut ajouter à cela le fait que la coopération d’amitié sino-burkinabè profite réellement à tous les individus burkinabè. Dans le domaine de la santé, une délégation de la Croix-Rouge chinoise a récemment séjourné à Ouagadougou.

Dans cet élan, des médecins chinois et burkinabè collaborent de manière conjointe pour effectuer gratuitement des opérations cardiaques à l’endroit de patients locaux, leur permettant ainsi de recouvrer la santé. Il s’agit là d’une mise en pratique de la vision du président Xi Jinping, concernant la coopération médicale et sanitaire entre la Chine et l’Afrique.

La Chine et le Burkina Faso ont toujours été de bons partenaires stratégiques. La Chine soutient toujours le choix du peuple burkinabè et ses efforts pour à la fois explorer une voie de développement en phase avec ses propres aspirations et s’efforce de créer un environnement de développement pacifique et stable. La modernisation à la chinoise emprunte la voie du développement pacifique.

La Chine est donc prête à partager les opportunités et à rechercher un développement commun avec la patrie des Hommes intègres. Ensemble, nous explorerons conjointement la coopération dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », de l’initiative pour le développement mondial, de l’initiative pour la sécurité mondiale, et de l’initiative pour la civilisation mondiale, afin de réaliser véritablement un développement endogène.

Du 4 au 6 septembre 2024, se tiendra à Beijing, le Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), au cours duquel la Chine et l’Afrique renouvelleront conjointement leur amitié, discuteront de la coopération et traceront les grandes lignes de l’avenir. Le thème du sommet est « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ».

Il s’agit d’un nouveau rassemblement de la grande amitié fraternelle Chine-Afrique à Beijing, après le sommet 2018. La Chine est prête à inviter à bras ouvert la partie burkinabè à participer à cet événement important, à partager les fruits de la modernisation et du développement à la chinoise, et à avancer ensemble sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité.

LU Shan

Ambassadeur de la république populaire de Chine au Burkina Faso

