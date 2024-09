Clôture de la 7e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique et Moyen-Orient (POESAM ) au Burkina Faso : Agri-Light remporte le premier prix

La 7e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) au Burkina Faso a officiellement pris fin le jeudi 29 août 2024 à Ouagadougou. Lors d’une cérémonie, les dix porteurs des projets finalistes ont défendu leurs innovations devant un jury compétent. À l’issue des délibérations, 4 projets ont été récompensés, avec en tête « Agri-Light pour une culture de plantes sous installations solaires », qui a remporté le premier prix de 3 000 000 FCFA.

Le POESAM, initié en 2018, soutient les projets technologiques innovants ayant un impact social et environnemental en Afrique et au Moyen-Orient. Ce concours se déroule en deux phases : une phase nationale où chaque pays sélectionne ses quatre lauréats, suivie de la phase internationale, où les gagnants nationaux sont évalués par un jury international. Les lauréats nationaux bénéficient de récompenses financières ainsi que d’un accompagnement expert via Orange Digital Center, et concourent pour le Grand Prix international.

Rasmata Compaoré/Tiendrébéogo, conseillère à l’Agence nationale de promotion des TIC, présidente du jury, a souligné la qualité des projets soumis cette année. « Dans l’ensemble, nous avons découvert des projets très innovants, porteurs de belles idées. Ce sont des thématiques d’actualité qui, grâce au numérique, peuvent véritablement apporter des solutions à la population », a-t-elle déclaré.

Les candidats ont été évalués sur six critères principaux : la pertinence de la problématique sociale et environnementale, la pertinence de la solution proposée, l’analyse du marché, le modèle économique, l’impact social et environnemental, ainsi que la synergie avec Orange.

Le projet « Agri-Light », qui a remporté le premier prix de 3 000 000 FCFA, s’est démarqué comme la meilleure proposition. Il s’agit d’une solution technologique intelligente et autonome qui combine la production d’énergie, la distribution d’eau potable et une culture irriguée sous installation solaire pour optimiser l’espace agricole.

Limaba Lompo, responsable de la société B-tech group, porteur du projet, a expliqué que « Agri-Light facilite la vie des agriculteurs en les accompagnant dans l’irrigation et la gestion des engrais. Le système automatise l’irrigation en fonction des besoins en eau spécifiques à chaque plante et permet d’analyser la qualité du sol, tout cela grâce à une plateforme accessible aux utilisateurs pour une meilleure prise de décision. »

En deuxième position, le projet « EDEN », une application pour l’achat de fruits et légumes frais, a remporté le deuxième prix de 2 000 000 FCFA. Le projet « It’s Our Fault », axé sur la sensibilisation environnementale par la gamification, a pris la troisième place avec le troisième prix de 1 000 000 FCFA.

De plus, un prix spécial féminin a été décerné au projet « GreenGloo » qui répond à une problématique féminine avec un montant de 1 500 000 FCFA. Il propose des toilettes publiques intelligentes avec un dispositif de vente de serviettes hygiéniques.

Nafila Dabiré/Sangaré, manager de Orange Fab au sein de Orange Digital Center, a rassuré les participants que leur parcours ne s’arrête pas ici. « Après ce prix, ils bénéficieront d’un an d’accompagnement au sein de Orange Digital Center. Cet accompagnement couvre les aspects stratégiques, opérationnels, et humains, pour les préparer à affronter la compétition internationale et à être compétitifs sur le marché».

Cette année, le POESAM a reçu plus de 100 candidatures, avec 15 projets présélectionnés et 10 finalistes. Les gagnants nationaux ont reçu des récompenses allant de 1 000 000 à 3 000 000 FCFA, tandis que le prix spécial féminin s’élève à 1 500 000 FCFA. Les lauréats nationaux représenteront le Burkina Faso lors de la grande finale internationale en octobre 2024, où ils concourront pour le Grand Prix et le Prix Féminin.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

