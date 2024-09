publicite

Le Premier ministre burkinabè, Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla a procédé au lancement de la construction de « Anadolu Industrie », une usine de production de pâtes alimentaires d’une valeur de 8 milliards et demi de F CFA, ce jeudi 26 septembre 2024 à Koulpélé dans la commune de Toecé, province du Bazèga. L’usine, qui sera approvisionnée par le blé issu de la production des paysans locaux, a une capacité de production de 100 tonnes de pâtes alimentaires par jour. 5 types de pâtes seront produites par l’usine et le premier paquet est attendu au plus tard dans 6 mois.

L’usine de production de pâtes alimentaires « Anadolu Industrie », une première du genre au Burkina Faso est un exemple de production intégrée, un projet de développement et industrialisation lancé ce jeudi dans le centre-sud. D’une valeur de 8 milliards et demi de FCFA, l’usine aura une capacité de production de 100 tonnes de farine de bé et de 100 tonnes de pâtes alimentaires également.

L’acte est très symbolique selon Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla qui a procédé à la pose de la première pierre. « C’est la matérialisation de la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré. D’abord la diversification des partenariats, c’est grâce au partenariat entre la Turquie, le Qatar et le Burkina Faso. Ce sont nos nouveaux partenaires qui nous accompagnent sur le chemin du développement. L’usine dont nous venons de procéder à la pose de la première pierre sera un exemple de production intégrée.

Il y aura des champs de blé de 2000 hectares produits par les paysans, ce blé sera transformé en farine sur place par une des usines et cette farine sera utilisée pour fabriquer des pâtes alimentaires sur place par une autre usine. Donc le projet comprend un champ de blé, une usine de transformation de blé en farine et une usine de transformation de la farine en pâtes alimentaires », a indiqué le chef du gouvernement burkinabè.

La mise en place de cette usine est une étape importante dans la transformation économique du Burkina Faso. C’est le fruit d’une collaboration internationale exemplaire, selon les partenaires.

« L’ouverture de cette usine symbolise non seulement le lancement d’une nouvelle entreprise mais aussi le renforcement des liens entre le Burkina Faso, la Turquie et le Qatar. Nous visons à offrir aux populations des produits de qualité tout en stimulant l’économie Locale », a souligné Majd Chourbaji, la représentante des partenaires.

Le promoteur de « Anadolu Industrie », Kassoum Tiendrébéogo, se sent convaincu par la vision du développement endogène prôné par le président du Faso. « Aujourd’hui, le président du Faso pose des actes, c’est pour le bien du Burkina Faso et cela va beaucoup nous aider. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette usine qui va produire de la farine de blé et des pâtes alimentaires », a-t-il dit.

« Anadolu Industrie » est un projet d’avenir pour le Burkina Faso car, il créera de l’emploi mais contribuera à l’autosuffisance alimentaire, à réduire la dépendance aux importations. L’usine sera approvisionnée par les paysans de la localité, et sortira le premier paquet de pâtes dans un délai maximum de 6 mois.

Akim KY

Burkina 24

