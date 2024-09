Musique : Leekma communie avec ses fans autour d’un concert « hot »

publicite

Après un long moment de silence, l’artiste Leekma a enflammé la scène du restaurant La Perle dans la soirée du vendredi 27 septembre 2024, marquant ainsi son grand retour tant attendu. Ce concert live, véritable événement pour ses fans et les mélomanes, a été l’occasion pour l’artiste de démontrer tout son talent et de renouer avec son public.

« Ce rendez-vous est seulement la matérialisation de mes ambitions musicales. J’ai passé beaucoup de temps en studio à rechercher la pépite.

J’ai enregistré 30 chansons dernièrement et quelque part, j’étais mélancolique. Je me suis rendu compte que mes fans me manquaient et j’ai décidé de créer des retrouvailles. J’avais besoin de cette communion », a introduit l’artiste.

Leekma a fait vibrer la scène du restaurant La Perle le vendredi 27 septembre, marquant ainsi un retour en force très attendu. Sous les acclamations du public, l’artiste a livré une performance énergique, interprétant ses plus grands succès et dévoilant quelques pépites inédites.

Ce concert était pour lui bien plus qu’une simple représentation, c’était une véritable renaissance artistique. L’ambiance était à son comble, les spectateurs ont repris ses titres en chœur, dansé et vibré au rythme de sa musique, preuve que Leekma n’a rien perdu de son talent et de sa capacité à emporter la foule.

Pour la petite histoire, Leekma est un auteur compositeur et interprète burkinabè qui a connu le succès dans les années 2000 en tant que lead vocal du célèbre groupe « LA CENSURE ».

Cette formation a connu le succès international avec l’album « Séquestrés » et grâce notamment au titre « Virée de Lascars » qui est devenu et demeure un hymne de la jeunesse burkinabè.

En 2006, il se lance dans une carrière solo, avec un opus de 10 titres « Changer de vie ». Depuis lors, il enchaine des tubes et grave son nom en lettres d’or partout où il touche le micro. Après cet exploit, l’artiste a confié la sortie prochaine d’autres opus, et un concert grand public.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

