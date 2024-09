FOCAC 2024 : La République Populaire de Chine veut accorder une aide financière sans contrepartie de 17 milliards de F CFA au Burkina Faso

publicite

Au lendemain de la tenue du 9e Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), le Club des Jeunes Pour la Promotion de la Coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) a organisé, ce samedi 28 septembre 2024, un atelier de réflexion consacré à la restitution des travaux dudit Forum. L’objectif ce cet atelier est de mieux comprendre les résultats de ce forum et à tirer profit des opportunités qu’il présente pour le Burkina Faso.

Le Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) est, selon Lu Shan, ambassadeur de la République Populaire de Chine au Burkina Faso, d’une importance entre leur pays et le Burkina Faso. « Je pense que ce sommet permet à la Chine et à l’Afrique et plus spécifiquement au Burkina Faso de rehausser le niveau de leur relation. (…) Ce sommet nous permet de tracer la feuille de route pour la coopération sino-burkinabè », a-t-il souligné.

Il a indiqué également qu’à travers ce 9e FOCAC, ce sont des initiatives concrètes en faveur du Burkina Faso qui ont été prises. « La Chine va accorder un tarif douanier 0 à 100% des produits burkinabè et aussi une aide sans contrepartie de 17 milliards de F CFA et également une aide alimentaire d’un milliard de F CFA », a fait savoir le diplomate chinois.

Tout en soulignant que les deux parties (Burkina Faso et la République Populaire de Chine, NDLR) doivent augmenter le volume et la qualité de la coopération, Lu Shan a salué la tenue de l’atelier de réflexion consacré à la restitution du 9e FOCAC.

« Je pense que ça (atelier de réflexion du 9e FOCAC, NDLR) démontre l’intérêt vif qu’accorde le Burkina Faso à la coopération sino-burkinabè », a-t-il fait savoir. Cet atelier, à écouter Abdoul Razahagou Dene, coordinateur général national du Club des Jeunes Pour la Promotion de la Coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF), vise à mieux comprendre les résultats de ce forum et à tirer profit des opportunités qu’il présente le Burkina Faso, notamment à travers l’engagement des jeunes.

Il s’agira, selon lui, de proposer des initiatives et de s’approprier les engagements pris lors de ce 9e FOCAC. « Cet atelier doit ainsi aboutir à des recommandations stratégiques pour que notre pays puisse, de manière proactive, profiter des infrastructures, financements et partenariats, tout en consolidant nos liens culturels et diplomatiques avec la Chine », a laissé entendre Abdoul Razahagou Dene.

En d’autres termes, il est question, selon le vice président du comité d’organisation dudit atelier, Stéphane Zongo, de porter les décisions prises lors du 9e FOCAC à l’ensemble de la population burkinabè et également aux acteurs locaux. « Et en fonction des décisions qui seront prises, faire un rapport afin que les décisions qui seront prises soient en fonction de ce que la population demande », a indiqué Stéphane Zongo.

