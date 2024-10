Sankaryaré : Le taux des travaux de réhabilitation et de construction estimé à 95% pour près de 2 milliards de F CFA

Serge Poda, ministre en charge du commerce et Emile Zerbo, ministre en charge de l’administration territoriale, accompagnés du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, ont effectué une visite au marché de Sankaryaré, ce mardi 1er octobre 2024 à Ouagadougou. Il s’est agi pour la délégation ministérielle de constater de visu l’état d’avancement des travaux de rénovation et de construction dudit marché.

La visite de la délégation ministérielle au marché de Sankaryaré, à en croire le ministre en charge du commerce, a été instruite par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et le Premier ministre, Appolinaire Kyelem de Tambela, afin de venir constater de visu l’état de finition des travaux de rénovation.

S’appuyant sur les rapports du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, Serge Poda a estimé à 95% le taux de réalisation des travaux. « Aujourd’hui, au-delà des différents rapports que la commune de Ouaga nous fait régulièrement et le mot introductif du PDS, les taux de réalisation tournent autour de 95% », a-t-il déclaré.

Les hôtes disent être satisfaits de ce qu’ils ont pu voir. « Nous repartons vraiment satisfaits de ce que nous avons vu et au regard des différents lots que nous avons passés en revue. Ce qui nous a été dit, c’est que nous avons plus de 1 400 types d’emplacements constitués de boutiques, d’échoppes, d’étales pour condiments et de boucheries », a indiqué M. Poda.

Innovations

Les innovations apportées au marché ont également été soulignées par le ministre du commerce. A propos, Serge Poda a laissé entendre qu’il y a désormais une limitation de l’espace dédié à chaque acteur qui devrait occuper un emplacement donné.

« Vous ne pouvez plus dépasser cette limite pour ne pas créer l’anarchie afin de sécuriser les voies dédiées aux différentes forces de sécurité et de sauvetage en cas de sinistre que nous ne souhaitons pas », a-t-il fait comprendre.

L’autre élément, c’est la pose de compteur électrique individuel et la gestion de l’eau et des toilettes de sorte à permettre aux usagers desdites toilettes de bénéficier de « prestations de qualité ». L’autre pan de cette visite, a confié le ministre, a consisté à sensibiliser les représentants des commerçants du marché.

« Nous avons autour de cette visite tenu à conseiller et à sensibiliser davantage les représentants des commerçants qui exerçaient dans ce marché sur des questions de civisme ; d’observation de toutes les consignes en termes de sécurité afin que le malheureux événement qui est arrivé en 2023 n’arrive plus jamais dans un marché tel que Sankaryaré et jamais dans aucun marché du Burkina Faso », a affirmé Serge Poda.

Il a en outre invité à être des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour protéger le marché. Le ministre du commerce a en somme fondé l’espoir que d’ici à la fin de l’année (ndlr, 2024) ou début de l’année prochaine (ndlr, 2025) le marché rouvrira ses portes.

Environ 2 milliards de F CFA

Maurice Konaté, Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, a fait savoir que le marché de Sankaryaré représente beaucoup pour la commune de Ouagadougou en termes de flux financier et d’occupation (plus de 3 000 personnes installées avant l’incendie).

Il a rassuré de la transparence totale dans l’attribution des places à la réouverture du marché. Et de ce que priorité sera donnée aux commerçants qui y étaient avant le sinistre. La réhabilitation et les constructions complémentaires de boutiques et autres infrastructures du marché ont coûté près de 2 milliards de F CFA, foi du PDS Konaté.

« Ce que nous souhaitons, que Sankaryaré soit un marché témoin… Bientôt, nous allons nous attaquer à d’autres marchés comme le Chef de l’Etat nous l’a instruit, et surtout faire des constructions en hauteur », a-t-il partagé la vision du Capitaine Ibrahim Traoré pour les marchés et yaars.

76 boutiques extérieures, 76 boutiques intérieures, 1 197 échoppes, 70 magasins, 21 espace condiments et 16 boucheries. Ainsi se compose le nouveau marché de Sankariare. Pour rappel, le 29 janvier 2023 un incendie s’est déclaré au sein du marché.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

