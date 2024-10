Grand Prix Chantal Biya : Mouni Vincent 17e, l’Algérien Hamza Yacine vainqueur de la première étape

publicite

Le Burkinabè Paul Daumont ne participe pas au Grand Prix Chantal Biya pour des raisons de santé. En son absence, c’est Mouni Vincent, élu meilleur coéquipier au Tour du Faso, qui mène l’équipe burkinabè. Il se classe en tant que meilleur burkinabè de la première étape du Grand Prix Chantal Biya qui a débuté ce mardi 1er octobre 2024.

Lors de cette première étape du Grand Prix Chantal Biya courue entre la ville de Nkoteng-Nanga et Eboko-Mina, longue de 99,4 km, Mouni Vincent est arrivé à la 17e position avec le gros du peloton à 12 secondes du vainqueur de l’étape. Il est suivi par son compatriote Daouda Soulama.

L’Algérien Hamza Yacine, vainqueur de cette étape et de la dernière édition en 2023, a parcouru les 99,4km en 2h14 : 45s. Il s’est imposé au sprint devant le Belge de Team Flanders Wesley Van Dyck et le Français de France Clubs Défense Guillaume Clément. Le meilleur camerounais est Jodele Artuce Tella de la SNH Vélo Club arrivé en quatrième position.

Six coureurs représentent le Burkina Faso

67 cyclistes ont pris le départ de cette première étape avec à l’arrivée 57 classés. En plus de Mouni Vincent et Daouda Soulama, le Burkina Faso est représenté à ce Grand Prix Chantal Biya par Moucaila Rawendé, Wahabou Bouda, Mohamadi Ilboudo et Saturnin Yaméogo.

L’Algérien la SNH Velo club du Cameroun, la Dukla Banska Systrica (SYJ), l’équipe nationale du Cameroun, Team défense et Born’heures la roche-sur-Yon de la France le Nigeria, Team Flanders de la Belgique, l’équipe nationale du Bénin et l’Egypte sont présentes à cette édition du Grand prix Chantal Biya en plus du Burkina Faso. La compétition prend fin le 5 octobre 2024.

