« Le Tour du Faso est une vitrine qui met notre pays en avant » (Issa Baoula, DGI/Bobo)

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Direction générale des impôts (DGI) participe au Tour du Faso 2024 en tant que partenaire de cette compétition parmi les plus populaires d’Afrique. Selon Issa Baoula, directeur par intérim du centre Bobo 3 de la DGI et directeur général des impôts de la région des Hauts-Bassins, soutenir cette compétition est aussi un moyen de promouvoir la jeunesse ainsi que le développement économique et social.

La suite après cette publicité

« La participation de la DGI au Tour du Faso 2024 est motivée par la notoriété de cet événement. C’est une vitrine qui permet de mettre notre pays en avant et de promouvoir le sport, un facteur important du développement humain », déclare Issa Baoula, directeur par intérim du centre Bobo 3 de la DGI et directeur général des impôts de la région des Hauts-Bassins. Il a assisté à la sixième étape du Tour du Faso, un critérium de 107 km au sein de la ville de Bobo-Dioulasso.

Issa Baoula est convaincu que soutenir le Tour du Faso est aussi un moyen de favoriser le développement humain. Pour lui, un bon développement économique nécessite une population en bonne santé, et le sport est l’un des moyens les plus abordables pour y parvenir. « Grâce au sport, hommes et femmes se maintiennent en bonne santé, ce qui stimule le développement économique et social », insiste-t-il.

Accompagner la jeunesse

La 7e étape, disputée le mercredi 30 octobre 2024, a vu la première victoire d’un Burkinabè, Wahabou Bouda, de l’équipe régionale du Centre. En outre, la DGI soutient également le meilleur jeune du Tour du Faso. « Nous avons voulu accompagner la jeunesse en valorisant le plus jeune coureur, afin de magnifier, soutenir et encourager les jeunes à contribuer au développement de nos cités », ajoute-t-il.

Concernant la compétition, Issa Baoula se réjouit de la victoire d’une équipe burkinabè lors de cette 35e édition du Tour du Faso. « Les premières étapes se sont bien déroulées, mais nos coureurs n’ont pas été aussi perspicaces que souhaités. Cependant, l’étape de mercredi a été couronnée par une victoire burkinabè. Nous encourageons les équipes du Burkina Faso. C’est un sport très apprécié ici, et comme vous l’avez constaté, la mobilisation était immense », salue le directeur général des impôts.

Payer les impôts

La DGI profite de l’occasion pour inviter les citoyens burkinabè à s’acquitter de leurs impôts, notamment la taxe de résidence, dont le taux de recouvrement est faible.

Par ailleurs, pour simplifier le paiement des impôts, la DGI a adopté la dématérialisation des procédures et invite les usagers à utiliser les services comme le e-titre, le e-timbre et la e-syntaxe. « Cela accélère nos procédures », explique Issa Baoula.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite