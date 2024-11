Burkina Faso : Les sciences de l’information et de la communication au cœur d’un colloque international

publicite

Le Laboratoire de recherche Médias et Communications Organisationnelles (LAMCO) tient du 14 au 16 novembre 2024, en partenariat avec l’Université Joseph Ki-Zerbo, un colloque international sur les sciences de l’information et de la communication. La cérémonie d’ouverture est intervenue ce jeudi 14 novembre 2024, en présence de tous les acteurs gravitant autour de la grande famille de l’information et de la communication au Burkina Faso.

« Les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutations », c’est le thème du colloque international qui se tient du 14 au 16 novembre 2024 à Ouagadougou, au sein de l’Université Joseph Ki-Zerbo.

Selon le comité d’organisation, ce colloque est un cadre voulu pour s’interroger sur les mutations sociétales en cours, et leurs influences sur, les formes d’information et de communication des organisations, et, les pratiques des professionnels de l’information et de la communication.

Le président du comité d’organisation, Dr Firmin Gouba, explique que de nos jours, « nous assistons à l’émergence d’un nouvel écosystème informationnel qui décloisonne et modifie les pratiques informationnelles en banalisant l’accès aux dispositifs de médiation, en réduisant la distance entre expert/professionnel et novice/amateur, et en déplaçant les frontières professionnelles traditionnelles ».

De ce fait, la tenue de cet colloque vise à aider et à conseiller à la prise de décisions face aux nouveaux objets technique de communication numérique en contexte de multiples défis économiques, à la montée d’expressions citoyennes, aux rapports conflictuels entre les médias et les pouvoir politiques…a laissé entendre le président du comité d’organisation.

Quatre panels meubleront les trois jours que vont durer ce colloque, avec l’accompagnement des chercheurs, enseignants et enseignants chercheurs du monde de la communication avec le Pr Serge Théophile Balima comme conférencier principal.

Il s’agit du Panel 1: nouvelles formes de productivité, de circulation et de consommation de l’information ; du panel 2 : les nouveaux modes d’expression citoyenne: facteurs de promotion de la désinformation ou de la parole publique ? Panel 3: les défis de la gouvernance des entreprises et des organisations face aux réseaux sociaux numériques. Panel 4: contextes de crise et appel à une réinvention des métiers de l’information et de la communication : une imposture ?

Le président de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Pr Jean François Kobiané, a tenu à saluer et à féliciter le comité d’organisation pour le travail abattu en ne manquant pas de rappeler que ce colloque a toute sa place à l’université Joseph Ki-Zerbo, qui est une actrice importante de la formation et de la recherche en Afrique et dans le monde.

« L’importance de ce colloque va au-delà des étudiants et des enseignants chercheurs en science de l’information et de la communication. La thématique est pertinente et d’actualité. Avec les défis que nous avons aujourd’hui en matière d’information et de communication, la question de la vérification des sources, toutes ces tendances à plus de désinformation, la question de la sécurité, font que l’information et la communication occupent une place centrale dans les préoccupations de développement de notre pays et de la sous-région.

Au regard donc du programme qui a été présenté, nous restons convaincu que cette rencontre scientifique augure de réflexions très approfondies des échanges fructueux et nous attendons avec impatience un rapport de synthèse de ces travaux », a-t-il développé.

Le Laboratoire de recherche Médias et Communications Organisationnelles (LAMCO) est un laboratoire de l’école doctorales Lettres, Sciences Humaines et Communication (ED LESCHO), qui est l’une des quatre Écoles doctorales de l’Université Joseph Ki-Zerbo.

