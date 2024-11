Université Thomas Sankara : La 6e mission médicale de la Croix-Rouge chinoise au Burkina Faso fait don de matériels médicaux

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 6e mission médicale envoyée par la Croix-Rouge chinoise au Burkina Faso a fait don de médicaments, de consommables et d’appareils médicaux à l’Université Thomas Sankara (UTS), ce jeudi 14 novembre 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Des boites d’Artéméther et d’Artésunate injectables ; des tensiomètres électroniques (Omron) et manuel (Yuyue) ; des thermomètres électronique et à mercure ; des Kits de test de l’hépatite B, de la syphilis et de l’hépatite C.

Ce sont entre autres produits constituant le don de matériels médicaux de la 6e mission médicale envoyée par la Croix-Rouge chinoise au Burkina Faso au profit de l’Université Thomas Sankara (UTS).

Pour Dr Chen Daohu, chef de la mission médicale chinoise, les étudiants ne sont pas seulement la jeunesse du Burkina Faso, mais sont aussi le moteur du développement futur du pays. La mission médicale chinoise, a-t-il fait savoir, se préoccupe de la santé physique et mentale des étudiants. Car, « aider les étudiants, c’est contribuer à l’avenir du Burkina Faso », a-t-il fait comprendre.

Aussi a-t-il rappelé que dans le cadre de la coopération entre son pays et le Burkina Faso, de nombreuses actions ont pour objectif de former et de soutenir la jeunesse burkinabè dans son ensemble.

La remise de don est intervenue à l’occasion de la cérémonie de lancement de la semaine nationale de la planification familiale du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Pr Noel Thiombiano, Directeur général (DG) du CENOU, a rappelé que les infections sexuellement transmissibles sont les premiers motifs de consultations dans les unités de santé de la reproduction des services de santé du CENOU.

« A titre d’exemple, les hépatites B, C ont respectivement une prévalence de 10-12% et 3-5% de cas positifs lors de nos activités de dépistages à Ouagadougou et dans les régions. De plus, plusieurs situations de grossesses non désirées et de soins après avortement sont notifiées dans les services de santé », a-t-il illustré.

Fort d’un tel constat, le CENOU, a-t-il fait remarquer, entend faire la promotion des Droits sur la santé sexuelle et de reproduction (DSSR). Il n’a cependant pas manqué, à cet effet, de reconnaitre l’appui de la mission médicale chinoise contribuant depuis 2 ans maintenant à l’amélioration de la santé des étudiants.

Selon Ismaël Komi, étudiant en Droit à l’UTS, ce don va contribuer à réussir cette semaine nationale de la planification familiale. Pour cette semaine, il est prévu dans tous les Centres régionaux des œuvres universitaires (CROU), plus de 3 000 test de VIH ; d’hépatites B, C ; de syphilis et de distribution de préservatifs et d’autres méthodes contraceptives seront mis à la disposition des étudiants. A l’UTS, le ton des consultations a déjà été donné.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré (6e mission médicale chinoise au Burkina Faso)

L’équipe se compose de 9 médecins et 2 traductrices. Leurs spécialités comprennent la chirurgie cardiaque, la gastro-entérologie, l’urgence, la cardiologie, la radiologie interventionnelle, l’anesthésiologie (deux anesthésistes dont un perfusionniste de circulation extracorporelle), la chirurgie thoracique et la médecine traditionnelle chinoise.

L’équipe a pour mission de fournir des services médicaux et des formations sanitaires, d’organiser des échanges académiques et culturels, d’effectuer des consultations médicales régulières gratuites et des dons de médicaments et de matériel.

Elle est actuellement engagée dans les services médicaux du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo. Du 1er mars au 31 octobre 2024, elle a réalisé 5 353 consultations, 1 668 hospitalisations, 46 coronarographies, 147 interventions chirurgicales, 217 anesthésies, 142 gastroscopies et 26 coloscopies ; 1 657 patients ont bénéficié d’un traitement en médecine traditionnelle chinoise.

TSPZ

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite