Contribution au Fonds de soutien patriotique : Les religieux burkinabè de New-York contribuent à hauteur de 10.000.000 FCFA

Les communautés religieuses à savoir celle musulmane, chrétienne et protestante, ont indiqué à l’occasion qu’elles sont conscientes et reconnaissantes des multiples actions déployées sur le plan sécuritaire et humanitaire de façon quotidienne, par les plus hautes autorités pour restaurer la stabilité et la paix sur toute l’étendue du territoire burkinabè, tout en réitérant leur détermination à toujours soutenir l’effort de paix.