Conseil national de l’économie informelle : Salifou Nikièma réélu pour un mandat de cinq ans

La salle de Conférence de la Délégation Consulaire Régionale du Centre-Est de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Tenkodogo, a abrité le congrès national extraordinaire de renouvellement des instances du conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF).

Le conseil National de l’Economie Informelle du Burkina Faso (CNEI-BF) est la faitière nationale des organisations professionnelles de l’économie informelle, reconnu sous le récépissé N°766 601/MATDC/SG du 07 février 2020. Il est le fruit de l’une des recommandations de la 3e édition du Forum National de l’Economie Informelle tenu du 18 au 22 juillet 2019 à Ouagadougou.

Le CNEI-BF dispose à ce jour d’un bureau exécutif national de 41 membres et 2 commissaires aux comptes. Ce bureau qui achève sa période légale de validité le 7 décembre 2024, se doit d’être renouvelé conformément aux textes de base de la faitière. C’est dans cette perspective que s’est tenu le congrès national extraordinaire à Tenkodogo qui a réuni les membres du bureau exécutif national et les 13 présidents de régions. L’objectif de ce cadre de concertation a consisté à renouveler les instances du CNEI-BF en prenant des décisions dans des domaines qui lui sont reconnus.

C’est à l’issue des élections à bulletin secret que le président de séance a déclaré Salifou Nikièma, président à sa propre succession et les deux commissaires aux comptes. Le nouveau président qui est élu pour un mandat de cinq ans, a obtenu sur les 51 votants, 49 voix pour et 2 voix contre. C’était sous la supervision de Me Saïdou Sana et Me Delphine Tapsoba de l’étude de Me Raoul Da, Huissier de justice.

Salifou Nikièma a fait savoir que ce nouveau mandat s’inscrit dans la continuité, le rassemblement de tous les acteurs du secteur informelle, la solidarité, la résilience et la relance de l’économie informelle vers le formelle pour le bien-être de la nation entière.

En rappel, le congrès a été marqué par la présentation du bilan moral et financier de la mandature 2019-2024, examen et adoption des projets de modification des statuts et du règlement intérieur, c examen et validation du code électoral et le renouvellement des instances dirigeantes.

