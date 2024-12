Ouagadougou : Des acteurs du secteur pétrolier du Burkina Faso demandent l’allègement des conditions de déclassement d’un site de station-service

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association des Acteurs du Secteur Pétrolier du Burkina (AASP-B) a initié une formation au profit des membres de l’association suivie d’une conférence de presse le vendredi 6 décembre 2024 à Ouagadougou. Ces acteurs demandent l’allègement des conditions pour déclasser un site de station-service dans la ville de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Pour les conférenciers du jour, la stagnation des marges bénéficiaires et la difficulté d’obtention des déclassements et des autorisations constituent les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les commerçants, les propriétaires et les gérants de stations-services.

Selon Fidèle Dissiame, trésorier de l’Association des Acteurs du secteur Pétrolier du Burkina (AASP-B), les acteurs du domaine subissent des conséquences des conditions administratives, ce qui cause l’irrégularité de certains stations-services dans la ville de Ouagadougou. « La difficulté d’obtention des déclassements et des autorisations d’ouverture pour certains sites dont la destination du terrain pose problème.

Sans vouloir nous dédouaner de certaines pratiques nous pouvons relever que certain site, des promoteurs se sont fiés a des faits laissant présager une issue favorable pour une autorisation sous réserve de déclassement de leurs terrains…….Malheureusement pour tous les dossiers de déclassement aucun n’a abouti même ceux qui dataient de plusieurs années », a-t-il déclaré.

Hamidou Nana, président de l’association a quant à lui indiqué que cette situation est née d’une incompréhension entre les acteurs du domaine et les autorités compétentes. « Actuellement pour passer de pompe mélangeur à station, il y a des procédures et quand on passe la procédure les dossiers sont bloqués à l’urbanisme à cause d’un certain nombre de règles d’urbanisme mais il se trouve que y a le BUMIGEB qui donne une autorisation sous réserve de changement de site.

Donc nous pensons qu’à ce niveau il y a une incompréhension sinon normalement ça pouvait ; si le BUMIGEG s’assure qu’il n’y a pas de risque, normalement l’urbanisme devrait nous accompagner pour que nous puissions être en situation régulière plutôt que de nous citer parmi ceux qui sont irrégulières », a-t-il indiqué.

Ces conférenciers souhaitent également qu’une commission mixte soit mise en place pour réviser la marge bénéficiaire qui selon eux ne correspond plus aux réalités du moment.

L’Association des Acteurs du secteur Pétrolier du Burkina(AASP-B) est une association à but non lucratif crée en 2021 dans le but de défendre les intérêts des acteurs du domaine pétrolier au Burkina Faso à travers des formations en sécurité et de qualité.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite