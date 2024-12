Ouagadougou : Trois réseaux de présumés malfrats démantelés par la Police Nationale

publicite

Ce sont de jeunes gens âgés majoritairement de la vingtaine, la plupart des repris de justice, qui évoluaient au sein de trois réseaux différents et agissaient en bande organisée. Ils s’adonnaient entre autres aux agressions à main armée dans les domiciles et à certains points sensibles de la ville de Ouagadougou et environnants.

Relativement à leurs modes opératoires, le premier groupe opérait entre minuit et 04h du matin sur les ponts et les intersections. Armés chacun d’un pistolet automatique, les membres de ce groupe se promenaient dans les artères de la ville et tenaient en respect leurs victimes et les dépossédaient de leurs engins et autres biens précieux. Ils n’hésitaient pas à s’introduire dans les domiciles pour parvenir à leur fin.

Quant au second groupe, ses membres ciblaient les personnes faisant le sport nuitamment sur l’échangeur du Nord qu’ils dépouillaient de leurs biens. Ils avaient également pour cibles les engins à deux roues dont les propriétaires omettaient d’enlever les clés et les sacs des usagers tels que les piétons et les cyclistes.

S’agissant du troisième groupe, ses membres opéraient tardivement dans la nuit dans les endroits non éclairés où ils braquaient les citoyens avec leurs armes et les dépouillaient des biens trouvés en leur possession. Il arrivait également qu’ils se positionnent dans les points sensibles tels que les ponts et les intersections des artères de la ville pour embusquer leurs cibles et les dépouiller de leurs engins et autres biens précieux.

Les engins et autres objets de valeur volés étaient écoulés par leurs receleurs à l’intérieur du pays et dans certains pays voisins. Une partie de l’argent provenant de la vente du butin était utilisée pour l’achat de la drogue pour leur propre consommation et l’autre partie était partagée entre eux et leurs complices.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°02 (ex Baskuy) avec le concours de la Brigade ville de Gendarmerie de Boulmiougou, ont réussi à appréhender trois (03) membres actifs de ces groupes et saisir trois (03) pistolets automatiques et deux (02) motos.

La Police Nationale réitère ses remerciements à tous les citoyens qui ont contribué à l’atteinte de ces résultats. Elle les exhorte à redoubler de vigilance et de prudence autour d’eux tout en continuant les dénonciations des cas suspects aux Forces de Défense et de Sécurité via les numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

