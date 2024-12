Industrialisation : Le Chef de l’Etat inaugure une deuxième usine de transformation de tomate à Yako

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a procédé le lundi16 décembre 2024, à l’inauguration de l’usine de transformation de tomate de la Société Faso tomates (SOFATO) de Yako.

« A notre arrivée, nous avons trouvé que le projet souffrait et les promoteurs étaient sur le point d’abandonner. Nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que cela va en droite ligne avec nos aspirations qui est l’entreprenariat communautaire par actionnariat populaire », a soutenu le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE après la coupure du ruban marquant le lancement officiel des activités de l’usine de SOFATO.

D’un cout d’investissement de plus de 5 milliards FCFA, cette deuxième usine, après celle de Bobo-Dioulasso, a été financée en majorité par l’actionnariat populaire avec l’accompagnement de l’Etat.

Le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) a apporté une contribution d’un milliard FCFA et l’Agence pour la promotion de l’entreprenariat communautaire (APEC) y a contribué à hauteur de 400 millions FCFA. Le reste du montant a été mobilisé par actionnariat populaire sous l’égide de la Société coopérative avec Conseil d’administration « Bâtir l’Avenir » (SCOOP-CA / BA).

Le Chef de l’Etat qui a exprimé sa satisfaction pour l’aboutissement de ce projet, « symbole de résilience du peuple burkinabè », a invité la jeunesse à suivre l’exemple de la SCOOP-CA / BA.

Le Président du Conseil d’administration de SOFATO, Aziz NIGNAN a traduit sa gratitude au Chef de l’Etat pour avoir apporté son soutien « à une jeunesse engagée dans l’entrepreneuriat communautaire ».

L’usine de SOFATO a une capacité de transformation de 100 tonnes de tomate par jour et va générer 100 emplois directs et plus de 1500 indirects, selon Aziz NIGNAN. « Il est attendu pour la première année d’exploitation un chiffre d’affaires de 7 milliards FCFA et la commercialisation des produits débutera en début janvier 2025 », a souligné M. NIGNAN.

Le gouverneur de la région du Nord, Issouf OUEDRAOGO a salué l’avènement de cette usine qui est la matérialisation « de l’engagement et de la volonté du peuple à faire bloc avec le Président du Faso, à participer au développement de la région du Nord et de l’ensemble du pays ».

« L’inauguration de cette usine renforce notre engagement irréversible vers l’industrialisation de notre pays en mettant en avant nos propres ressources naturelles et humaines à travers des initiatives endogènes de développement », a écrit le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE dans le livre d’or de SOFATO à l’issue de la visite de l’usine.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

