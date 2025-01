Football : Franck Lassina Traoré habille le Faso Foot de la tête aux pieds !

publicite

L’International burkinabè, Lassina Franck Traoré a fait parler son cœur à l’égard des clubs du Faso Foot et les arbitres de la Ligue de Football Professionnel (LFP) ce lundi 6 janvier 2025. Ce geste s’est matérialisé par une remise de jeu de maillots à tous ces clubs et arbitres. Il s’élève à 15 millions de Francs CFA.

30 maillots dont 26 pour les joueurs de champs et 4 pour les gardiens, 30 bats et 20 chasubles et un lot de vêtements pour arbitres ont été entre autres la composition de ce geste. S’élevant à 15 millions de francs CFA, se geste se veut une réponse à l’appel à la solidarité lancé par les autorités selon le représentant du sociétaire du Shakhtar Donetsk, Djibril Traoré par ailleurs son géniteur et ex international burkinabè.

A l’écouter, ce don, entre dans les droites lignes des objectifs de Lassina Traoré, à savoir faire du football Burkina une vitrine de la qualité aux yeux du monde. « C’est une générosité qu’il est né avec. Il a des idées qui nous dépassent. Avec ce geste on souhaite L’union sacré de tous les clubs du Faso foot», a-t-il dit.

Cette vision à été partagée par le président de la Fédération Burkinabè de Football ( FBF), Oumarou Sawadogo. Il a d’ailleurs invité ses coéquipiers à emboîter le pas. « Il a décidé de poser un acte dont est capable les grands esprits.

Même s’il a été formé à Rahimo FC vous avez tous contribué à sa formation. Par ce Don il vous dit merci. Au-delà du symbole ce geste est une réponse des multiples préoccupations matérielles que soulève nos clubs. Il est le premier et ne sera pas le dernier», a salué le Président de la FBF.

Côté arbitres, selon le président de la Commission Centrale (CCA), Losseni Paré, c’est un geste salvateur. Profitant de l’occasion il a plaidé pour plus de geste de ce genre parlant notamment des formations sur la Vidéo Assistance (VAR). « On ressent beaucoup de la considération pour les arbitres burkinabè.

Nous souhaitons que les autres internationaux puissent faire ce genre de geste car l’arbitrage est devenu de la technologie et nous avons besoin de matériels et de formation. On a peur que, dans les années à venir ne pas avoir de burkinabè sur les compétitions internationales», a plaidé Losseni Paré.

L’attaquant burkinabè au Shakhtar, cette saison c’est 13 matchs 2 buts et 2 passes décisives. Après ce geste, le natif de Bobo-Dioulasso entend poursuivre sur la lancée, cette fois, chez les dames.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

