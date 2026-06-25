Annonce | Le grand football entre dans la phase décisive de la phase de groupes : 1xBet présente les affiches phares de la troisième journée du Tournoi planétaire

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Le plus grand tournoi de football de la planète a déjà atteint son rythme de croisière, et la troisième journée de la phase de groupes s’annonce décisive pour de nombreuses sélections nationales. 1xBet, meilleur site de paris sportif international, vous présente les principaux matchs de cette journée et analyse ce qu’il faut attendre des confrontations les plus importantes avant le verdict final dans les groupes.

Curaçao vs Côte d’Ivoire

Cotes sur les principales issues : V1 – 25.0, X – 8.65, V2 – 1.16

Curaçao dispute son premier tournoi à ce niveau et a déjà marqué son histoire en inscrivant son premier but et en décrochant son premier point. Les hommes de Dick Advocaat occupent, comme prévu, la dernière place du groupe E, mais conservent encore une chance théorique de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Lors de la deuxième journée, la Côte d’Ivoire est passée tout près d’une victoire précieuse face à l’Allemagne. Les « Éléphants » ont mené 1-0 jusqu’à la 68e minute avant d’encaisser deux buts de Deniz Undav, entré en jeu en cours de rencontre. Dans le temps additionnel, les Ivoiriens auraient pu reprendre l’avantage, mais Simon Adingra n’a pas osé frapper malgré une position favorable.

Pour cette dernière journée, l’équipe d’Émerse Faé aborde la rencontre dans la peau du grand favori. La Côte d’Ivoire devra rapidement imposer sa supériorité, empêcher son adversaire de croire à un nouvel exploit et décrocher sereinement son billet pour la phase à élimination directe.

Norvège vs France

Cotes sur les principales issues : V1 – 4.97, X – 4.41, V2 – 1.70

La Norvège et la France ont déjà validé leur qualification pour la phase à élimination directe après avoir remporté leurs deux premiers matchs avec autorité. Leur confrontation directe déterminera désormais qui terminera en tête du groupe I et bénéficiera d’un parcours plus favorable pour la suite du tournoi.

La grande attraction de cette rencontre sera le duel entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Les deux attaquants ont parfaitement lancé leur tournoi et restent à la poursuite de Lionel Messi au classement des buteurs. Haaland et Mbappé ne se sont encore jamais affrontés sous le maillot de leur sélection nationale, ce qui ajoute encore à l’intérêt de cette affiche.

La France part favorite, et Haaland lui-même a reconnu la force de l’adversaire lors de son interview d’avant-match. La Norvège a toutefois déjà montré qu’elle savait exploiter rapidement les erreurs adverses et se montrer efficace devant le but. La première place du groupe pourrait donc se jouer autant sur le talent des stars offensives que sur la capacité des défenses à résister à la pression.

Sénégal vs Irak

Cotes sur les principales issues : V1 – 1.24, X – 7.02, V2 – 14.7

Le Sénégal s’est incliné face aux deux sélections européennes lors des deux premières journées : les « Lions de la Teranga » ont perdu 3-1 contre la France, puis 3-2 face à la Norvège. Malgré ces deux défaites, l’équipe peut encore terminer troisième du groupe et aborde cette dernière rencontre dans la peau du grand favori. Cependant, même une victoire contre l’Irak pourrait ne pas suffire pour atteindre les seizièmes de finale.

L’Irak est tombé dans l’un des groupes les plus relevés du tournoi et n’a pas encore réussi à rivaliser avec les favoris. Après une défaite 4-1 face à la Norvège, la sélection s’est inclinée 3-0 contre la France. Dans ce contexte, décrocher ne serait-ce qu’un point lors du dernier match constituerait déjà un résultat encourageant.

Le Sénégal ne pourra pas se contenter d’une courte victoire. Les « Lions de la Teranga » devront non seulement prendre les trois points, mais également améliorer leur différence de buts afin de conserver une chance de poursuivre leur parcours dans la compétition.

RD Congo vs Ouzbékistan

Cotes sur les principales issues : V1 – 1.84, X – 4.25, V2 – 4.25

La RD Congo fait partie des équipes qui ont déjà réussi à surprendre lors de ce tournoi organisé en Amérique du Nord. Pour leur entrée en lice, les « Léopards » ont tenu le Portugal en échec 1-1, avant de s’incliner de justesse 1-0 face à la Colombie. À l’approche de cette dernière rencontre, la sélection conserve de bonnes chances de se qualifier pour la phase à élimination directe et part favorite.

L’Ouzbékistan peine à s’adapter au niveau de la compétition. Pour sa première participation, l’équipe s’est inclinée 3-1 contre la Colombie, puis lourdement 5-0 face au Portugal. Ces résultats ont mis en évidence l’écart de niveau, mais la sélection continue de se battre pour décrocher ses premiers points et tentera de terminer la phase de groupes sur une prestation convaincante.

La mission de la RD Congo est claire : une victoire porterait son total à quatre points et pourrait envoyer les « Léopards » en phase à élimination directe. L’équipe devra rester disciplinée en défense, empêcher l’Ouzbékistan de prendre confiance et exploiter sa supériorité en matière de vitesse et de puissance physique.

Croatie vs Ghana

Cotes sur les principales issues : V1 – 1.80, X – 3.44, V2 – 5.79

La Croatie part légèrement favorite. L’équipe de Zlatko Dalić a battu le Panama et s’est relancée après sa défaite face à l’Angleterre, mais son jeu est encore loin d’être irréprochable. Les Croates devront maîtriser le rythme, empêcher leur adversaire de lancer rapidement ses attaques et s’appuyer sur l’expérience de leur milieu de terrain.

Après deux journées, le Ghana a prouvé qu’il ne pouvait pas être considéré comme un simple outsider. Les « Black Stars » ont pris les trois points face au Panama, avant de tenir l’Angleterre en échec sans encaisser de but. S’ils conservent leur discipline défensive et se montrent plus tranchants dans les transitions, les Ghanéens auront toutes les chances d’obtenir le résultat dont ils ont besoin.

Cette rencontre ressemble à une véritable bataille pour la deuxième place du groupe L. L’Angleterre reste favorite face au Panama dans l’autre match du groupe. Le duel direct entre les Croates et les Ghanéens pourrait donc déterminer quelle équipe prendra une sérieuse option sur la qualification pour la phase à élimination directe.

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