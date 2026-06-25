Coupe du monde 2026 : Emerse Faé maintient sa confiance à Simon Adingra

Critiqué après son occasion manquée lors de la défaite de la Côte d’Ivoire contre l’Allemagne, Simon Adingra conserve le soutien total de son sélectionneur. En conférence de presse, Emerse Faé a pris la défense de son attaquant. Il rappelle que les erreurs font partie du football.

Depuis plusieurs jours, l’international ivoirien est la cible de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux suite une occasion nette ratée face à l’Allemagne. Une situation que le sélectionneur refuse de prendre en compte dans ses choix sportifs à quelques heures d’affronter Curaçao pour le dernier match de groupe de la Coupe du monde 2026. La rencontre se joue ce jeudi à 20 heures GMT.

« Je ne me fie jamais aux réseaux sociaux pour faire mes équipes, pour prendre mes décisions, gérer mon groupe. Sinon, il (Adingra) a raté une occasion comme beaucoup de joueurs dans le football. Personnellement, je ne lui en veux pour ça. C’est ce que je lui ai dit, c’est ce que j’ai dis au groupe. Les erreurs techniques, je n’avais pas de problème particulier avec ça », commente Emerse Fae, le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire.

Relever la tête

Pour Emerse Faé, l’essentiel est désormais de permettre à son joueur de tourner la page. L’ancien ailier de l’AS Monaco reste un élément important du dispositif ivoirien à quelques heures d’un match décisif contre Curaçao ce jeudi 25 juin 2026.

« Le plus important pour moi, c’est qu’il lève la tête et qu’il se remettent à travailler. Des buts pour la Côte d’Ivoire, il en mettra d’autres. Il en ratera d’autres malheureusement aussi. Mais cette action n’a rien changé à la confiance que j’ai pour Simon », assure Fae.

Le sélectionneur estime que la pression et les critiques font partie du quotidien des footballeurs de haut niveau. Il ne croit d’ailleurs pas que son joueur se soit laissé perturber par les commentaires publiés sur internet.

A l’approche d’un match qui peut envoyer la Côte d’Ivoire au deuxième tour de la Coupe du monde, le message d’Emerse Faé est clair. Simon Adingra conserve toute sa confiance et reste pleinement mobilisé pour aider les Éléphants à atteindre leur objectif.