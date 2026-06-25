Coupe du monde 2026 : « Si on respecte notre adversaire, on aura la chance de se qualifier », dixit Emerse Fae

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Emerse Fae espère que son équipe aura la même intensité que lors des prochains matchs contre Curuçao.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire disputent ce jeudi 25 juin 2026 leur dernier match de groupe de la Coupe du monde face à Curaçao. Après leur victoire contre l’Équateur et leur défaite contre l’Allemagne, les hommes d’Emerse Faé ont toujours leur destin entre les mains. Un résultat positif pourrait leur permettre d’accéder aux seizièmes de finale. 

Pour le sélectionneur ivoirien, la qualification passera avant tout par le sérieux affiché depuis le début de la compétition. Pas question de sous-estimer un adversaire qui a montré de belles ressources lors de ses précédentes sorties.

« La clé, c’est la faculté qu’on aura à mettre le même sérieux, le même état d’esprit, la même intensité qu’on a mise contre l’Équateur, contre l’Allemagne. Je pense que si on respecte notre adversaire demain et qu’on est performant dans ces différents domaines qu’on vient de citer, on aura la chance de se qualifier pour les 16e de finale », analyse Emerse Fae.

Une équipe agressive

Le technicien ivoirien s’attend à une rencontre difficile. Malgré son statut d’outsider, Curaçao reste en course pour la qualification après son match nul (0-0) contre l’Équateur.

Lire aussi: Coupe du Monde 2026, « On a joué avec nos valeurs » (Sébastien Desabre, entraîneur de la RD Congo)

« Qu’est-ce que je pense de cette équipe ? Ils l’ont montré contre l’Équateur. C’est une équipe après une défaite contre l’Allemagne a su retrouver les ressources mentales pour faire match nul contre l’Équateur. C’est une équipe qui met beaucoup d’agressivité.

Ils ont des attaquants qui sont capables de faire des différences aussi, individuellement. Ils jouent avec beaucoup de solidarité. On s’attend à un match compliqué demain comme tous les matchs de la Coupe du monde », poursuit Emerse Fae.

Arracher une qualification historique

Après la défaite face à l’Allemagne (2-1), le groupe ivoirien a eu le temps de récupérer et de se remobiliser. A en croire Emerse Faé, les joueurs mesurent l’importance de ce rendez-vous.

« L’état d’esprit est bon. On a eu le temps de récupérer et digérer la défaite samedi face à l’Allemagne. Les joueurs sont conscients qu’ils ne sont pas loin d’une qualification historique d’un deuxième tour de Coupe du monde.

Même à l’entraînement, je les ai senti vraiment concernés pour arracher cette qualification », ajoute-t-il. Pour sa 4e participation (après 2006, 2010, 2014) à la Coupe du monde 2026, la Côte d’Ivoire vise une première qualification au deuxième tour.

Lire aussi: Coupe du monde 2026 : « Nous avons été meilleurs que l’Angleterre dans le combat »

Face à Curaçao, les Éléphants auront donc l’occasion de franchir une étape importante dans leur parcours mondialiste. Mais pour y parvenir, ils devront confirmer sur le terrain les promesses affichées depuis le début du tournoi.

 
     
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