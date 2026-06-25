Expertise nationale : L’APEN tient son assemblée générale et dresse un bilan encourageant

L’Agence de Promotion de l’Expertise Nationale (APEN) a tenu, le jeudi 25 juin 2026 à Ouagadougou, sa cinquième session ordinaire de l’Assemblée générale des experts agréés. Un rendez-vous annuel qui réaffirme, année après année, l’ambition du Burkina Faso de faire de ses compétences endogènes un levier de développement souverain.

C’est avec cette conviction chevillée au corps que le président des experts agréés, Noufou Gnampa, a ouvert les travaux de cette 5e session. Dans un discours engagé et visionnaire, il a rappelé que l’expertise nationale n’est plus une option dans le contexte actuel du Burkina Faso, mais bien un impératif patriotique.

« L’expertise est, et demeurera, le socle inébranlable de la souveraineté économique et du développement d’une nation. L’histoire nous enseigne que les sociétés qui progressent durablement sont celles qui savent faire confiance à leurs compétences endogènes, les mobiliser et les valoriser », a-t-il déclaré avec force.

Noufou Gnampa a rappelé que, cinq ans après son opérationnalisation effective, l’APEN affiche un bilan qui force le respect. Dans un contexte marqué par des contraintes financières, matérielles et humaines, l’Agence a su maintenir l’ensemble de ses organes pleinement fonctionnels et engranger des résultats concrets qui parlent d’eux-mêmes.

Le président a informé qu’à la date du 31 décembre 2025, l’APEN avait réceptionné, examiné et traité 2 116 demandes d’agrément, dont 1 942 agréments délivrés à des sociétés d’expertise et à des personnes physiques dans divers domaines. Un chiffre qui traduit la vitalité et la confiance que les professionnels placent dans cette institution.

Au-delà des agréments, l’APEN a œuvré sur plusieurs fronts stratégiques, notamment l’élaboration d’une stratégie de communication 2025-2029, l’actualisation de 16 domaines et sous-domaines de l’expertise nationale, la réalisation d’une cartographie des besoins en renforcement des capacités, la sensibilisation de 215 experts sur la mise en réseau et les procédures d’adhésion aux comités internationaux, ainsi que la diffusion du catalogue des experts agréés auprès de 35 structures et institutions publiques et privées. Sans oublier l’obtention de médailles auprès de la Grande Chancellerie au profit des experts.

La session du jour s’articule autour de sept points majeurs, conjuguant à la fois obligation de redevabilité et projection stratégique vers l’avenir. Il s’agit notamment de l’examen et de l’approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes clos au 31 décembre 2025, de la présentation des rapports du Commissaire aux comptes, gage de crédibilité et de transparence institutionnelle, ainsi que de l’adoption des comptes et de l’affectation du résultat de l’exercice écoulé.

Des perspectives ambitieuses pour consolider les acquis

L’APEN ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Parmi les chantiers prioritaires à venir figurent la relecture des textes législatifs et réglementaires encadrant l’Agence, la mobilisation de nouvelles ressources, le renouvellement des instances et la poursuite du dialogue avec les autorités dans le cadre des rencontres Gouvernement-Secteur privé, afin que les préoccupations des experts agréés soient véritablement entendues et prises en compte.

L’Assemblée générale est l’instance suprême d’orientation et de décision de l’APEN, le creuset où se forge l’avenir de la profession. En se réunissant régulièrement, dans le respect des textes et de la transparence qui régissent l’institution, les experts burkinabè veulent démontrer que structuration, rigueur et ambition peuvent aller de pair, même dans un environnement difficile.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24