Communiqué | LONAB : Annulation des réunions R1 et R4 de La Teste-de-Buch en raison de la canicule en Europe

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La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) informe son aimable clientèle qu’en raison de la forte chaleur qui touche actuellement l’Europe, les réunions R1 et R4 (Quarté + ECD) sur l’hippodrome de la TESTE DE BUCH de ce jeudi 25 juin 2026, sont annulées.

La course du Quarté est reportée sur la Réunion 5 Course 4 sur l’hippodrome de LAVAL et le départ est prévu à 18H 45.

La LONAB s’excuse pour la gêne occasionnée et vous remercie pour votre compréhension.

Bonne chance à toutes et à tous !

PMU’B, la fortune en fin de course !

Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso

 
     
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