Communiqué | LONAB : Annulation des réunions R1 et R4 de La Teste-de-Buch en raison de la canicule en Europe

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) informe son aimable clientèle qu’en raison de la forte chaleur qui touche actuellement l’Europe, les réunions R1 et R4 (Quarté + ECD) sur l’hippodrome de la TESTE DE BUCH de ce jeudi 25 juin 2026, sont annulées.

La course du Quarté est reportée sur la Réunion 5 Course 4 sur l’hippodrome de LAVAL et le départ est prévu à 18H 45.

La LONAB s’excuse pour la gêne occasionnée et vous remercie pour votre compréhension.

Bonne chance à toutes et à tous !

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