Communiqué | STIC 2026 : Plus de 600 projets issus de 23 pays africains en compétition pour célébrer l’excellence de l’innovation

L’Afrique écrit une nouvelle page de son histoire technologique.

Après la clôture officielle de l’appel à candidatures du STIC 2026 – Sahal Tech Innovation Challenge, nous sommes fiers d’annoncer que plus de 600 projets innovants issus de 23 pays africains ont été enregistrés, représentant près de 43 % des États du continent africain.

Ce résultat exceptionnel confirme une réalité : le STIC n’est plus un événement national, mais un mouvement continental de l’innovation africaine.

🏆 Le 22 août 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso) se tiendra la prestigieuse cérémonie des Africa Innovation Excellence Awards, où seront récompensés les meilleurs talents, projets et délégations du continent.

🏅 Distinctions Officielles STIC 2026

🥇 Grand Prix STIC 2026

Le Meilleur Projet Africain de l’Année

🥈 Deuxième Prix STIC 2026

🥉 Troisième Prix STIC 2026

🌟 Prix de la Meilleure Innovatrice Africaine

🎓 Prix du Meilleur Étudiant Innovateur

🤖 Prix de l’Excellence en Intelligence Artificielle

🌍 Prix du Pays le Plus Représenté

🤝 Prix de la Délégation Nationale la Plus Dynamique

Cette grande soirée réunira :

✅ Des Ministres , décideurs publics, etc

✅ Des experts internationaux en intelligence artificielle et technologies émergentes

✅ Des investisseurs et fonds d’investissement internationaux

✅ Des startups et entreprises innovantes africaines

✅ Des partenaires venus du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de l’Arabie Saoudite, du Canada, des États-Unis, de Singapour et d’autres pays stratégiques

✅ Des représentants de grandes entreprises technologiques mondiales(Google , Meta et bien d’autres) , asiatiques et africaines

🔥 Pour la première fois, un événement porté depuis le Burkina Faso réunira sous un même toit des leaders gouvernementaux, investisseurs, experts, entreprises technologiques et innovateurs venus de plusieurs continents afin de célébrer l’excellence africaine.

STIC 2026 n’est pas seulement une compétition. C’est la plus grande célébration de l’innovation africaine portée par la jeunesse, la technologie et l’intelligence artificielle.

L’Afrique innove. L’Afrique crée. L’Afrique rayonne.