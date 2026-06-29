Académie de Police : La 10e promotion à l’épreuve de la recherche scientifique

L’Académie de Police de Pabré a abrité, ce lundi 29 juin 2026, la cérémonie de lancement officiel des soutenances de mémoire de fin de cycle de la 10e promotion, marquant l’aboutissement du parcours académique des futurs commissaires de police.

Ils sont au nombre de 59 élèves commissaires de police, issus de la 10e promotion, qui vont défendre leur mémoire après deux années de formation riche en enseignements théoriques et pratiques. Parmi ces impétrants, 20 sont issus des concours professionnels, 10 des concours directs, et 29 sont des ressortissants du Tchad.

Pendant cinq jours, du 29 juin au 3 juillet 2026, ces futurs cadres de la police seront soumis à l’exercice du jury pour valider leur diplôme. Cet examen final n’est pas seulement une validation académique, mais une véritable épreuve de leadership.

La cérémonie a été présidée par le Commandant Ahmed Ouédraogo, Secrétaire général du Ministère de la Sécurité. Il a rappelé l’importance stratégique de cette étape pour la souveraineté nationale. « Un révolutionnaire n’est pas, par définition, un ignorant. La production de connaissances est une nécessité impérieuse de notre pays pour anticiper les mutations de la criminalité», a-t-il indiqué.

Il a insisté sur le fait que ces travaux de recherche doivent servir de levier opérationnel direct contre le terrorisme, le grand banditisme et la cybercriminalité, tout en renforçant l’intégrité et la discipline au sein des forces.

Le Directeur général de l’Académie de Police, le commissaire divisionnaire de police Lassina Traoré, a quant à lui souligné la triple symbolique du mémoire : un devoir académique, une mémoire pour la postérité et, surtout, un espoir pour la nation.

« Il s’agit de dégager des problèmes et d’apporter des solutions concrètes qui permettront sans doute de régler des difficultés sur le terrain. Les documents produits seront exposés dans notre bibliothèque numérique au bénéfice de toute la communauté scientifique, même au-delà de nos frontières », a-t-il précisé.

La journée a été marquée par la soutenance inaugurale de l’élève commissaire Poda Gnahoré, portant sur l’« Impact socio-professionnel de l’engagement du personnel des unités d’intervention de la police nationale dans la reconquête du territoire national ».

Son travail, jugé d’une grande pertinence, a été sanctionné par la note de 17,5/20, mention excellent. Le président du jury, le commissaire divisionnaire de police W. Emmanuel Zongo, également Directeur de Cabinet du Ministre de la Sécurité, a félicité l’impétrant. « Nous avons examiné un travail de belle facture. Il est important de mener des études scientifiques pour améliorer la prise en charge psychologique des personnels engagés sur les différents théâtres d’opérations».

Pour l’impétrant Poda Gnahoré, cette recherche constitue un plaidoyer nécessaire. « C’est une étude qui vise à interpeller les plus hautes autorités sur le vécu des combattants, afin que des mécanismes sociaux de suivi et d’accompagnement soient renforcés pour leur réintégration après les déploiements », a-t-il dit.

La présence des 29 élèves tchadiens enrichit cette session. Les autorité ont salué ce brassage culturel et professionnel qui selon eux «permet de partager des expériences sur le commandement opérationnel et la gestion stratégique, créant des synergies durables entre le Burkina Faso et le Tchad».

Akim KY

Burkina 24