Paul Kaba Thiéba : « Je ne suis pas un demi-Premier ministre »

6 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba dirige-t-il vraiment le navire du gouvernement ? Oui, a répondu le principal intéressé lors de la prise de contact des nouveaux membres du gouvernement remanié avec le Chef de l’Etat ce 21 février 2017.

Concernant la processus de composition du gouvernement, « j’y ai travaillé», a affirmé Paul Kaba Thiéba. « J’ai les mains libres», « je ne suis pas un demi-Premier ministre», « je suis totalement libre», a-t-il ajouté.

Le locataire de la primature a tenu à balayer l’impression donnée depuis sa nomination qu’il n’avait pas d’emprise réelle sur les actions de son équipe. Et plus particulièrement à propos de ce remaniement que de nombreux observateurs croient qu’il a été concocté essentiellement dans les fours de Roch Kaboré, Salifou Diallo et Simon Compaoré, les trois têtes du parti au pouvoir.

« S’agissant de la conduite de la politique gouvernementale, concernant les ajustements techniques qu’il faut apporter pour obtenir plus d’efficacité à l’action gouvernementale, je peux vous assurer que le Premier ministre Paul Thiéba Kaba a été la barre (…)», a-t-il souligné. Quant aux informations qui tendent à faire croire le contraire, l’économiste pense que cela n’empêchera pas d’avancer, car pour lui, « l’important, c’est d’avancer !».

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina24