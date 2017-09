FESPACO : Lanciné Fadika immortalisé

108 PARTAGES Partager Twitter

Le cinéaste ivoirien Fadika Lanciné Kramo, Etalon d’or 1981, a été immortalisé à la colonne des cinéastes. Le dimanche 26 février 2017, il découvrait sa statue dressée à la place des cinéastes de Ouagadougou.

La cérémonie a eu lieu en présence des autorités burkinabè et ivoiriennes et de nombreux festivaliers. C’est sur l’avenue Monseigneur Thevenoud, la rue attenante à la Place des cinéastes, que se dresse la colonne des cinéastes Etalon d’or.

La statue de bronze de Fadika Lanciné Kramo porte à six le nombre de statues de cinéastes et se dresse après celle du Malien Souleymane Cissé vainqueur en 1979 et 83, puis celles des Burkinabè Gaston Kaboré, Idrissa Ouédraogo, respectivement lauréats en 1991 et 1997 et du Nigérien Oumarou Ganda en 1972.

L’effigie de Sembène Ousmane, qui n’a jamais concouru au FESPACO pour laisser la place aux jeunes, ouvre la marche en vertu de son engagement pour le cinéma africain.

L‘objectif est de dresser sur cette place les statues de tous les lauréats du FESPACO. Mais les moyens font défaut, selon le délégué général du FESPACO, Ardiouma Soma.

«On aurait dû avoir une rue pleine déjà mais vous savez qu’une statue de bronze à une grandeur nature coûte très cher. Nous faisons appel aux différents pays lauréats, à du sponsoring pour les réaliser», explique-t-il.

Fadika Lanciné à son tour a traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude aux autorités burkinabè et à celles de la Côte d’Ivoire.

La cérémonie s’est tenue juste après le traditionnel hommage aux devanciers et disparus du cinéma à la Place des cinéastes avant le début des compétitions.

Revelyn SOME

Burkina24