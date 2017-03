FESPACO 2017 : Alain Gomis, Etalon d’Or de Yennenga

761 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) 2017 a fermé ses portes ce 4 mars 2017 à Ouagadougou. Les lauréats sont connus. Après 2013 avec « Tey », Alain Formose Gomis a à nouveau caressé l’Etalon d’Or de Yennenga. Son film a fait atteindre aux membres du jury, un état de félicité. C’est d’ailleurs le titre du film du Sénégalais. L’Etalon d’argent est revenu au Béninois Sylvestre Amoussou et l’Etalon de bronze au Marocain Saïd Khallaf. Voici le palmarès complet.

COMPÉTITION OFFICIELLE : FICTION LONG MÉTRAGE

Etalon d’or

« Félicité » de Alain Formose Gomis (Sénégal)

Etalon d’argent

« L’orage africain – Un continent sous influence » de Sylvestre Amoussou (Bénin)

Etalon de bronze

« A mile in my shoes » de Saïd Khallaf (Maroc)

COMPETITION OFFICIELLE : FILMS DOCUMENTAIRES

-Premier prix

« Kemtiyu, Séex Anta (KEMTIYU, CHEIKH ANTA) » Ousmane – William MBAYE (Sénégal)

-Deuxième prix

« Congo ! Le silence des crimes oubliés » de Gilbert BALUFU (R.D. Congo)

-Troisième prix

“A footnote in ballet history ?” de Abdel Khalek HISHAM (Egypte)

COMPETITION OFFICIELLE : FILMS DES ECOLES AFRICAINES DE CINEMA

Prix du meilleur film de fiction

-“Down side up” de Peter OWUSU – University of Legon ( Ghana)

Prix du meilleur film documentaire des écoles de cinéma

« Nubuke » de Aryee BISMARK – National Film and télévision Institute (Ghana)

Prix spécial des écoles africaines de cinéma



« Heritage » de Fatoumata Tioye COULIBALY (Mali)

COMPETITION OFFICIELLE : SERIE TELEVISUELLE

Meilleure série télé

« Tundu Wundu » – Abdoulahad WONE (Sénégal)

Prix spécial du jury

« Aphasie » – Hyacinthe HOUNSOU (Côte d’Ivoire)

COMPETITION OFFICIELLE : FICTION COURT METRAGE

-Poulain d’or

« Hymenee » de Violaine Maryam Blanche BELLET (Maroc)

-Poulain d’argent

« The bicycle man » de Twiggy MATIWANA (Afrique du sud)

-Poulain de bronze

« Khallina hakka khir » de Mehdi M. BARSAOUI (Tunisie)

Mention spéciale du jury

« A place for myself » de Marie Clémentine DUSABEJAMBO (Rwanda)

PRIX TECHNIQUES ET ARTISTIQUES

– Prix du meilleur montage

« L’interprète » de Olivier Meliche Koné (Côte d’Ivoire)

-Prix de la meilleure musique

– « Le puits » de Lotfi Bouchouchi (Algérie)

– Prix du meilleur décor

« The lucky specials » de Rea Rangaka (Afrique du Sud)

– Prix du meilleur son

« Félicité » de Alain Formose Gomis (Sénégal)

– Prix de la meilleure image

« Zin’naariya ! » de Rahmatou Kéïta (Niger)

– Prix du meilleur scénario

« La forêt du Niolo » de Adama Roamba (Burkina Faso)

– Prix de la meilleure interprétation féminine

« A la recherche du pouvoir perdu » de Mohammed Ahed Bensouda (Maroc)

– Prix de la meilleure interprétation masculine

« Wulu » de Daouda Coulibaly (Mali)

– Prix de la meilleure affiche

« The lucky specials » de Rea Rangaka (Afrique du Sud)

-Prix Oumarou Ganda

« Le puits » de Lotfi Bouchouchi (Algérie)

-Prix Paul Robeson

« Frontières », Apolline Traoré (Burkina Faso)

PRIX SPECIAUX

-Prix Félix Houphouet-Boigny du Conseil de l’Entente

« Frontières » de Apolline Traoré, Burkina Faso

-Prix CEDEAO de l’intégration pour le meilleur film ouest africain

« Frontières » de Apolline Traoré du Burkina.

-Prix UNICEF

« La rue n’est pas ma mère » de Jérôme N Yaméogo (Burkina Faso)

-Prix de la ville de Ouagadougou

« La rue n’est pas ma mère » de Jérôme N Yaméogo (Burkina Faso)

-Prix « Sembène Ousmane » de EcoBank

« Wulu » de Daouda Coulibaly (Mali)

-Prix « Soumanou Vieira » de la Féderation africaine de la critique cinématographique (FACC)

« A mile in my shoes » de Said Khallaf (Maroc)

-Prix « Signis »

« The lucky specials » de Rea Rangaka (Afrique du sud)

Mention spéciale à « A mile in my shoes » de Said Khallaf du Maroc par le jury de l’Association catholique mondiale de la communication (SIGNIS).

-Prix « Thomas Sankara » de la Guilde africaine des Réalisateurs et producteurs

« A place for myself » de Marie Clémentine Dusabejambo (Rwanda)

– Prix « de la chance » de la LONAB

« A place for myself » de Marie Clémentine Dusabejambo (Rwanda)

-Prix de l’ONG WaterAid pour l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement

« Le puits » de Lofti Bouchouchi (Algérie)

-Prix santé et sécurité au travail

« Bons baisers de Morurua » de Larbi Benchiha (Algérie)

-Prix spécial de l’Assemblée nationale

« L’Orage africain » de Sylvestre Amoussou (Bénin)

-Prix Union européenne et ACP

« Kemtiyu, Séex Anta (KEMTIYU, CHEIKH ANTA) » Ousmane – William MBAYE (Sénégal)

« The bicycle man » de Twiggy MATIWANA (Afrique du sud)