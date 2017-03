Préparation CAN 2019 : Paulo Duarte veut tester les nouveaux

265 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le sélectionneur des Etalons du Burkina Paulo Duarte a animé une conférence de presse le jeudi 16 mars 2017 pour présenter la liste des 25 joueurs convoqués pour affronter le Maroc et le Nigeria les 24 et 27 mars 2017. Pour le Portugais, ces matchs amicaux sont, pour lui, l’occasion de donner la chance à ceux qui ne jouent pas.

Ils sont 25 joueurs qui rejoindront l’écurie des Etalons du Burkina pour affronter les Lions de l’Atlas du Maroc le 24 mars et le Nigéria le 27 mars prochain. Dans sa liste, figurent de nouveaux noms. Il s’agit d’Anthony Koura, Gafar Sirima, Aziz Ky, Dylan Ouédraogo et Abdoul Meyker Yabré.

Ces joueurs sont âgés entre 18 et 22 ans. Ce qui fait dire à Paulo Duarte qu’ils font partie de la future génération des Etalons du Burkina. « J’ai rencontré ces joueurs pour les convaincre de notre projet. Ils sont motivés pour venir jouer avec l’équipe nationale du Burkina. Ils m’ont donné leur parole qu’ils seront là pour ces matchs », confie Paulo Duarte. Ce n’est pas la première fois qu’Antony Koura est appelé en équipe nationale.

Il a toujours refusé de rejoindre les Étalons demandant un temps de réflexion. « C’est lui qui m’a appelé et m’a dit qu’il était prêt à jouer avec les Étalons », explique encore Paulo Duarte.

La balle dans le camp de Bryan Dabo

Paulo Duarte avait émis la volonté d’avoir Bryan Dabo, sociétaire de Saint Etienne (Ligue 1) dans son effectif. Mais il ne figure pas dans la liste de Paulo Duarte. Le sélectionneur des Étalons explique que le joueur ne l’a pas appelé. « A plusieurs reprises j’ai convoqué Bryan Dabo. Il n’a pas répondu. Le jour où il voudra venir il va m’appeler et me montrer sa disponibilité. J’ai vu dans la presse que Bryan Dabo souhaitait rejoindre l’équipe mais il ne m’a pas appelé. Par contre Anthony Koura m’a appelé et m’a dit qu’il souhaitait rejoindre la sélection. Donc, le jour où il va m’appeler pour dire qu’il est disponible pour l’équipe nationale, alors je prendrai cela en considération », révèle Paulo Duarte.

Pour ces deux matchs amicaux, l’objectif que Paulo Duarte s’est fixé est de voir les joueurs en manque de temps de jeu sur le terrain. Ce qui permettra au moment venu, selon ses explications, de tirer le meilleur de ces derniers.

Le capitaine Charles Kaboré manquera ces deux matchs amicaux. Mais pour Duarte, ce n’est pas la fin pour lui avec l’équipe nationale. Ces deux rencontres amicales serviront de préparation pour le match de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2019 contre l’Angola au mois de juin prochain à Ouagadougou.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24