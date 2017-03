4 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

L’Algérie a été classée à la première place des pays les plus heureux du continent africain, selon le classement 2017 établi par le « Rapport mondial sur le bonheur » (World Happiness Report) et publié ce lundi 20 mars à l’occasion de la Journée mondiale du bonheur. Le classement porte sur la période 2014-2016. Le Burkina occupe la 27e place sur les 44 pays africains étudiés.

L’Algérie continue ainsi de conserver la tête du podium africain par rapport au classement 2016 du World Happiness Report. Ce pays se classe cependant à la 53e place sur le plan mondial en 2017, une régression de quinze places par rapport au précédent rapport (38e). L’Algérie finit néanmoins loin devant ses voisins le Maroc (84e dans le monde, 4e en Afrique) et la Tunisie (8e en Afrique, 102e mondial).

Le Burkina Faso occupe la 27e place en Afrique et la 134e dans le monde. Le « Pays des Hommes intègres » se positionne ainsi entre autres devant le Niger (28e en Afrique et 135e dans le monde), le Malawi (29e et 136e), le Tchad (30e et 137e), le Zimbabwe (31e et 138e), le Lesotho (32e et 139e).

Le classement des pays les plus heureux en Afrique en 2017 (Rassemblé par « Agence Ecofin ») 1-Algérie (53e à l’échelle mondiale). 2-Ile Maurice (64e) 3-Libye (68e) 4-Maroc (84e) 5-Somalie (93e) 6-Nigeria (95e) 7-Afrique du Sud (101e) 8-Tunisie (102e) 9-Egypte (104e) 10-Sierra Leone (106e) 11-Cameroun (107e) 12-Namibie (111e) 13-Kenya (112e) 14-Mozambique (113e) 15-Sénégal (115e) 16-Zambie (116e) 17-Gabon (118e) 18-Ethiopie (119e) 19-Mauritanie (123e) 20-Congo Brazzaville (124e) 21- RD Congo (126e) 22-Mali (127e) 23-Côte d’Ivoire (128e) 24-Soudan (130e) 25-Ghana (131e) 26-Ouganda (133e) 27-Burkina Faso (134e) 28-Niger (135e) 29-Malawi (136e) 30-Tchad (137e) 31-Zimbabwe (138e) 32-Lesotho (139e) 33-Angola (140e) 34-Botswana (142e) 35-Bénin (143e) 36-Madagascar (144e) 37-Soudan du Sud (147e) 38-Liberia (148e) 39-Guinée (149e) 40-Togo (150e) 41-Rwanda (151e) 42-Tanzanie (153e) 43-Burundi (154e) 44-Centrafrique (155e)

Dans le classement mondial, ce sont les pays scandinaves qui trustent les plus hautes marches du podium. La Norvège, le Danemark et l’Islande occupent en effet respectivement les trois premières places du classement mondial des pays les plus heureux du monde selon cette étude jugée « sérieuse » par plusieurs observateurs.

La France occupe la 31e place, alors que les États-Unis se classent 14e et que l’Allemagne occupe la 16e place. Avec leur 21e place mondiale, les Émirats Arabes Unis prennent la tête du classement des pays les plus heureux du monde arabe.

De l’autre côté du classement, la Syrie (152e), la Tanzanie (153e) ou encore le Burundi (154e) comptent parmi les pays les plus malheureux du monde. C’est cependant la République Centrafricaine qui finit à la 155e et dernière place mondiale.

Pour rappel, le World Happiness Report est intégré au Réseau des solutions pour le développement durable (SDSN), un programme mondial lancé par les Nations Unies en 2012, explique « Les Echos« . Il classe 155 pays des plus heureux aux moins heureux.

Six facteurs sont pris en considération pour établir le classement : le produit intérieur brut par habitant, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité, l’aide sociale et la perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires.

Noufou KINDO

Burkina 24