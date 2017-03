Burkina : Le Groupe SONAR dévoile son « PNDES »

2 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

La société nationale d’assurances et de réassurance (SONAR) composée de SONAR-IARD et de SONAR VIE a présenté son nouveau plan stratégique intitulé « SONAR vision 2020 » à l’ensemble du personnel et des partenaires, ce vendredi 24 mars 2017 à Ouagadougou. Ce nouveau référentiel de la compagnie d’assurance couvre la période 2016-2020.

Le plan stratégique est la feuille de route que se donne une organisation pour réaliser sa vision à moyen et à long terme. Le Groupe de la société nationale d’assurances et de réassurance (SONAR) à présenter sa vison, pour la période de 2016 à 2020 à l’ensemble du personnel et des partenaires, dénommé « SONAR vision 2020 ».

Ce nouveau référentiel de la compagnie d’assurance sera le guide des différentes actions dans les années à venir. A travers ce plan la SONAR entend innover ses services, diversifier ses produits et créer de nouvelles filiales dans la zone de la Conférence inter-africaine des marchés d’assurances (CIMA). « SONAR vision 2020 » a un coût global de plus de 32 milliards de F CFA.

« Ce plan stratégique est considéré comme le PNDES de la SONAR », a expliqué le directeur général de la SONAR, Denis Ouédraogo. Pour lui, il faut toujours dans le cadre de la gestion d’une entreprise se fixer une vision avec des objectifs. Il ajoute que toutes les actions qui seront menées dans le cadre de ce plan tiendront compte des aspirations des clients.

Paul Ismaël Ouédraogo, administrateur de la SONAR-IARD, a déclaré que « nous avons fait l’analyse de la situation présente et nous avons projeté nos regards pour 2020 ce que nous souhaitons que la SONAR soit et nous avons mis tous les ingrédients pour pouvoir y parvenir ».

Il précise que déjà avec l’année 2016, «les retombées que nous avons eues sont assez positives ». Mamou Ouédraogo, représentante de la ministre en charge de l’économie, pense que si la SONAR arrive à mettre en place le plan, il y aura des retombées financières au niveau de l’assureur et du Burkina Faso.

« Car nous aurons des ressources qui nous permettront de financer le PNDES. L’assurance joue un rôle social », a-t-elle précisé. En rappel, créé en 1974, le Groupe SONAR est composé de SONAR-IARD (Incendie, Accidents, Risque Divers) et de… lire la suite.